Matter Of Time di Eddie Vedder nasce per una buona causa. Il frontman dei Pearl Jam nella serata di mercoledì 18 novembre ha partecipato al concerto streaming Venture Into Cures tenutosi per sostenere la ricerca contro l’epidermolisi bollosa, una malattia genetica che colpisce anche i bambini.

Il cantautore statunitense si è esibito insieme tanti altri artisti, da Billie Eilish ad Alessia Cara, ma erano presenti anche Bradley Cooper, Chris Hemsworth, Gaten Matarazzo, Jimmy Kimmel, David Letterman e numerosi altri personaggi.

L’epidermolisi bollosa colpisce mediamente 500mila persone al mondo e si manifesta con lancinanti dolori interni ed esterni accompagnati da ferite che richiedono complicate fasciature. Per l’occasione Eddie Vedder ha eseguito anche una nuova versione di Say Hi, un brano scritto dal piccolo Eli Meyer di 6 anni, anch’egli affetto dall’epidermolisi bollosa. Say Hi era stata già eseguita dall’artista dal vivo ma non era ancora stata pubblicata una versione registrata in studio.

Matter Of Time di Eddie Vedder è una dolcissima ballata accompagnata dal pianoforte con un forte messaggio presente nel testo: “Hai la cura, io ho la lotta, è una questione di tempo”, e il tempo è sempre il primo punto da affrontare quando si combatte una battaglia.

Per questa malattia non esiste ancora un trattamento specifico ma la EB Research Partnership, tra gli organizzatori dell’evento Venture Into Cures, è sempre al lavoro per la ricerca su una cura contro l’epidermolisi bollosa e altre patologie. Matter Of Time di Eddie Vedder è accompagnata da un video animato che si presenta come un racconto leggero e poetico di chi vive questa terribile malattia.

In contemporanea a Matter Of Time di Eddie Vedder è uscito anche il video ufficiale di Say Hi, che invece mostra l’artista impegnato a eseguire il brano con la sua chitarra acustica, direttamente dall’evento Venture Into Cures tenutosi nelle ultime ore.

As we arise with the sun in our eyes

catch a break from the dark

still times when nothings alright as we bandage up all our parts

Well I’m a builder of bridges and I could fly us up to the moon

when you’re time is limited, nothing happens too soon

Navigate, come find a way, our differences be damned

so much space between us, in the distance of our hands

Stakes are raised to elevate, just a second to understand

what you give, this will to live

You go the cure, I’ll fight the fight

it’s just a matter of time

Submit the evidence and take the stand, let the truth testify

if I were but a grain of sand I’d still resist this tide

But we’re not alone on this crowded shore and times they do demand

shrink the space between us, a reaching of a hand

Stakes are raised to elevate, just a second to understand

what you give, this will to live

You got the cure, I got the fight

it’s just a matter of time

Matter of time. just a matter of time

I found myself when I found my tribe

now I know what it’s like to feel alive

I’ll take the joy, I’ll take the pain

we’re just like you, we’re all the same

A matter of time

matter of time

matter of time

matter of time

join together

matter of time

join together

matter of time

join together

matter of time