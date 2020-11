Gli smartphone pieghevoli non sono quasi più una novità, anche se continuano a costare parecchio (una delle ragioni che probabilmente non consente alla categoria di decollare). Il colosso di Seul ha deciso di ovviare con il lancio del Samsung Galaxy Z Flip Lite, versione economica del già conosciuto esemplare. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’obiettivo dell’azienda asiatica sarebbe quello di estendere il bacino di utenza: c’era da aspettarsi che presto o tardi, come si andava già chiacchierando in passato, ci saremmo imbattuti nell’annuncio di un esemplare più a buon mercato (non verrà comunque proposto ad un prezzo stracciato data la tecnologia che c’è dietro, non di certo dozzinale) di uno tra il Samsung Galaxy Z Flip ed il Galaxy Z Fold.

La società sudcoreana avrebbe optato per il primo, dotandolo dell’UTG, ovvero ‘Ultra Thin Glass‘, un sistema ideato internamente per la protezione del display dei propri smartphone pieghevoli, e che verrà adottata da tutti i prossimi modelli, incluso l’ipotetico Samsung Galaxy Z Flip Lite. Parliamo al condizionale in quanto non sono, per lo meno non ancora, arrivate conferme ufficiali da parte del colosso di Suel (questo non significa che un prodotto del genere non sia in programma, o che magari l’azienda asiatica non ci stia già lavorando, nella più rosea aspettativa).

Le possibilità di vedere un giorno debuttare sul mercato una versione economica del Samsung Galaxy Z Flip ci sono, soprattutto per poter raggiungere quanti più utenti possibili, e spingere ulteriormente le vendite di questo segmento, altrimenti riservato a pochi eletti. Non sappiamo quanto tempo passerà prima dell’annuncio, ma già che se ne parli con una certa insistenza ci fa ben sperare per il 2021. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.