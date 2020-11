Il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà l’unico dei tre modelli della prossima linea di punta del colosso di Seul a presentare dei bordi curvi, che abbiamo potuto apprezzare per la prima volta da vicino grazie ai leak di Ice universe. Come potete vedere dalle immagini in allegato, lo spessore delle cornici è davvero impercettibile, probabilmente le più sottili di sempre per quanto riguarda uno smartphone. Speriamo di ritrovare la stessa caratteristica a bordo dei Samsung Galaxy S21 e S21 Plus, pur dovendo presentare quest’ultimi esemplari uno schermo piatto.

Galaxy S21 Ultra CAD shows that the chin and side bezels are basically the same. It will be the narrowest chin mobile phone in history. pic.twitter.com/opQSRcODbU — Ice universe (@UniverseIce) November 19, 2020

Molto bello da vedere (speriamo anche al tatto, ma conoscendo l’impegno profuso dall’azienda sudcoreana in questo senso i dubbi a riguardo sono pochi), il Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe presentarsi così, proprio come si può scorgere dall’immagine qui sotto (condivisa, ancora una volta, da Ice universe). Non c’è da sperare che sia il Samsung Galaxy S21 Ultra il dispositivo con cui debutterà la specifica della selfie-cam nascosta sotto lo schermo (all’interno di un foro che troverà posto in posizione centrale rispetto alla superficie dello schermo), che potrebbe più essere prerogativa del Samsung Galaxy Z Fold 3, il prossimo smartphone pieghevole della società asiatica (probabilmente anticipato dal Samsung Galaxy Z Flip Lite, dal sapore molto più economico).

Ci accontenteremo, per il momento, del Samsung Galaxy S21 Ultra, che, se non altro, dovrebbe vantare cornici sottilissime ed altamente simmetriche (cosa che a molti potrebbe piacere un bel po’, magari ad altri meno: questione di gusti, che ricordiamo essere del tutto soggettivi). Il resto delle specifiche della gamma ormai le conosciamo: ve le abbiamo elencate tutte in questo articolo dedicato di alcuni giorni fa. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.