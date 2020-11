Le routine di Alexa sono finalmente compatibili con le Amazon Fire TV Stick, così da poter impostare una serie di azioni da eseguire con un unico comando. Basterà, per esempio, pronunciare ‘Alexa, buonanotte’ per spegnere le luci, il riscaldamento, le tapparelle e la TV. Come riportato da ‘engadget.com‘, la novità è attualmente in fase di rilascio a bordo di tutti i dispositivi abilitati in ogni parte del mondo, e quindi sarà questione di ore, speriamo poche, per vedere arrivare la funzione anche in Italia.

In ogni caso, è bene ricordare che per dare il comando di spegnimento di una televisione a cui è collegata un’Amazon Fire TV Stick occorre che il prodotto in questione supporti il protocollo CEC (Consumer Electronics Control), e che i vari OEM danno alla tecnologia un nome diverso: per LG ci si affida al termine ‘SimpLink‘, per Sony ‘Sync‘, per Samsung ‘Anynet+‘, etc. Se avete una TV di un altro brand per riuscire a risalire alla sigla ‘CES’ sarà sufficiente cercare su Google il nome del produttore più la parola ‘CEC’.

L’occasione è propizia per le Amazon Fire TV Stick, oggi 19 novembre in sconto sull’e-commerce di Jeff Bezos. C’è l’Amazon Fire TV Stick Lite (straming in HD, telecomando vocale Alexa senza comandi per la TV) al prezzo di 19,99 euro (spedizione gratuita e disponibilità dal 26 novembre). Se volete di più dovreste puntare sull’Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD, con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, vostra a 39,99 euro, sempre con spedizione gratuita (in questo caso la disponibilità è immediata, e la consegna più veloce fissata per lunedì 23 novembre). Non è più il momento di rimandare l’acquisto, come avrete senz’altro capito anche voi: affonderete il colpo per caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

