Il lancio di iPhone 12 e di tutte le sue varianti – Mini, Pro e Pro Max – ha rappresentato uno degli eventi più importanti del 2020 non solo per “mamma” Apple, ma anche per l’universo mobile più in generale. Con lo scorso mese di ottobre, scelto per la presentazione ufficiale e per il successivo lancio nei negozi fisici e online, a riaccendere gli animi di tutti i fan del colosso di Cupertino e dei suoi gioiellini tecnologici.

E se è vero che il nuovo melafonino ha fatto registrare diversi sold out un po’ in tutto il mondo e ricevuto recensioni entusiastiche dalla stampa specializzata, allo stesso modo non sono mancati i problemi come accade spesso per i prodotti appena sbarcati sugli scaffali. In particolare, nelle ultime settimane sono stati diversi gli acquirenti che hanno lamentato problemi al display di iPhone 12 tra siti web e forum ufficiale. Problemi che non possono essere tollerati quando si parla di articoli a marchio Apple, che ci ha abituati da sempre ad una altissima qualità nella fase costruttiva e di produzione.

Fortunatamente – e non a caso! -, stando a quanto si legge sulle pagine del portale MacRumors, la casa della Mela Morsicata avrebbe preso in carico le criticità e sarebbe pronta a risolverle. Sarebbe infatti in arrivo un provvidenziale bug fix da parte della compagnia per andare ad arginare il comportamento anomalo degli schermi che si è presentato su diversi modelli di iPhone 12. La fonte riferisce di un documento interno di Apple distribuito ai suoi fornitori di servizi autorizzati, che invita i vari store che si occupano di riparazioni a non assistere ulteriormente i clienti colpiti da questo difetto – alcuni segnalano una colorazione verde o grigiastra, altri affermano di vedere lo sfarfallio dell’unità. Questo lascia intendere che l’azienda capitanata da Tim Cook sia convinta che i problemi risiedano nel suo software e non in un difetto hardware. A noi non resta che attendere sviluppi, sperando che la situazione rientri il prima possibile.