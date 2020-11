Non sono di certo trascurabili i problemi di rete Tiscali di questo giovedì pomeriggio del 19 novembre. Ci troviamo al cospetto di anomalie importanti rilevate soprattutto nel centro e nord Italia, dunque dove il servizio del provider è maggiormente diffuso. Cerchiamo dunque di comprendere di quale natura sia il down ora di scena e quali siano i canali di assistenza validi per cercare di ottenere informazioni aggiornate e magari anche soluzioni pratiche.

Le segnalazioni di problemi di rete Tiscali, come riporta anche il servizio Downdetector, sono nell’ordine delle centinaia. Addirittura al momento di questa pubblicazione la curva del disservizio appunto sfiora i 700 alert di persone con difficoltà per la connessione di rete garantita dal provider appunto.

Non ci sono al momento motivazioni già note che spiegano proprio il motivo di un malfunzionamento così importante. I problemi Tiscali potrebbero essere dovuti ad un elevato traffico degli utenti o piuttosto a qualche guasto di natura tecnica per pochi o più impianti utili per la navigazione internet. Chiunque si trovi a far fronte alle anomalie di scena in questo giovedì, potrebbe provare a contattare il servizio assistenza al numero 130 attivo fino ale 21:30 di questa sera. Magari chiedendo specifiche spiegazioni per la sua zona di residenza. Aggiorneremo questo primo approfondimento con nuovi dettagli in arrivo sul down corrente.

Aggiornamento 16:57 – I clienti del provider, purtroppo, continuano a scontrarsi con anomalie di connessione in questo pomeriggio. Non si registrano neanche feedback ufficiali relativi alla natura del malfunzionamento e neppure previsioni sul rientro alla normalità del servizio. I problemi Tiscali potrebbero interessare non solo l’utenza privata ma anche quella business. Proprio per i clienti con partita IVA, va chiarito che il numero dedicato per ottenere supporto è il numero 192130. In quest’ultimo caso, gli operatori saranno a disposizione per fornire chiarimenti fino alle ore 21 e non oltre.

Aggiornamento 17:30 – I problemi di rete Tiscali stanno lentamente rientrando in questi minuti, le anomalie di connessione sono in numero decisamente inferiore rispetto a solo un’ora fa.