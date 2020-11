Sono improvvisi e anche inattesi i problemi Aruba mail di questo giovedì 19 novembre. Si stanno in effetti registrando dei malfunzionamenti nell’accesso alla posta elettronica del provider e le segnalazioni dei clienti a tal proposito sono abbastanza copiose e non possono di certo essere sottovalutate.

Il servizio Downdetector mette in evidenza, al momento di questa pubblicazione e dunque nel primo pomeriggio della giornata, un numero davvero copioso di segnalazioni di errori per chiunque provi ad accedere alla sua casella di posta, nell’ordine delle centinaia. Naturalmente le difficoltà riguardano tutti gli italiani, da nord a sud, trattandosi certamente di anomalie riconducibili ai server o altri sistemi a monte del servizio di web mail.

I problemi Aruba mail odierni sembrano riguardare il solo servizio di posta. Alcuni utenti testimoniano anche altre difficoltà in queste ore e minuti. In particolare si riscontrerebbero degli errori anche con il Cloud e cob l’Hosting, oltre che naturalmente anche con la posta elettronica certificata, dunque la PEC. Al momento, da parte dello staff social di Aruba, non sono giunti riscontri sulla natura delle anomalie attuali e pure su un eventuale ripristino della situazione. Tutte le modalità di assistenza per i servizi garantiti dal provider sono elencate nella pagina di supporto del sito ufficiale.

Aggiornamento 16:20 – Le segnalazioni di problemi Aruba Mail continuano ad essere rtegistrate nell’ordine delle centinaia sul servizio Downdetectorr. Va chiarito che i numeri presso i quali è possibile richiedere assistenza di tipo tecnico sono due: il primo è il +39 0575 0505, il secondo è il +39 02 500 41 305. Gli operatori rispondono ai recapiti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Aggiornamento 16:30 – Le segnalazioni di disservizi stanno progressivamente scendendo in termini di numero. Più utenti ora riescono ad accedere alla loro casella di posta elettronica, si spera dunque in un rapido ritorno alla normalità non solo per il servizio di posta appunto ma anche per gli altri riportati in questo approfondimento.