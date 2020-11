Un vero e proprio down diffuso per 2 popolari e-commerce italiani: non funziona il sito Unieuro e neppure quello Mediaworld in questo giovedì 19 novembre. Si tratta di malfunzionamenti attesi, anzi quasi scontati, per il via alle più interessanti promozioni Black Friday delle catene che naturalmente hanno scatenato molti potenziali acquirenti nelle ultime ore. Vanno dunque dettagliate le anomalie per ognuno dei due venditori, anche nell’ottica di fornire ai lettori un quadro preciso della situazione.

Se non funziona il sito Unieuro, le cause sono riconducibili di certo al via odierno delle ultime promozioni Black Friday online ma anche a quelle del volantino. Un’altra motivazione certa per le difficoltà odierne risiede pure nel via alle vendite per la nuova PS5 che tanti videogiocatori staranno provando ad acquistare nelle ultime ore. Peccato che a qualsiasi tentativo di acquisto, in molti si vedano restituire l’errore 503 Service Unavailable. IPiù in generale, tutti i prodotti in forte promozione per la categoria elettronica ed elettrodomestici, anche se aggiunti in carrello, difficilmente riescono poi ad essere confermati per la transazione e dunque acquistati.

Se non funzione il sito Unieuro, la stessa identica sorte tocca all’e-commerce concorrente Mediaworld. In quest’ultimo caso, i sistemisti del portale per gli acquisti hanno organizzato una procedura di attesa per i visitatori con lunghissimi code stimate almeno in 40 o 50 minuti. Le anomalie, tuttavia, anche per il venditore in questione, non sono poche: alcuni prodotti, soprattutto quelli più scontati, nonostante risultino disponibili poi non vengono aggiunti al carello. Il discorso fatto nel caso del concorrente per il via alle vendite della consolle PS5 è valido anche qui: il nuovo oggetto del desiderio di tanti gamers ha dato il suo importante contributo ai malfunzionamenti attuali.

Al momento di questa pubblicazione non funziona il sito Unieuro e neanche quello Mediaworld ma non è chiaro se nelle prossime ore la situazione potrà sbloccarsi. Potrebbe accadere che un certo ritorno alla normalità sia ripristinato solo in tarda serata, magari con il minor flusso di visitatori sui due e-commerce.