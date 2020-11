Occorre avere molta pazienza su un argomento come quello della riapertura palestre in Italia. La seconda ondata di contagi Covid si fa sentire e, purtroppo, oggi 19 novembre mi tocca citare alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal Ministro Spadafora che lasciano poco spazio a dubbi. In tanti, di recente, hanno sperato che il prossimo DPCM, in programma ufficiosamente il 3 dicembre, potesse dare nuovamente un po’ di respiro al settore, ma appare chiaro che le cose andranno diversamente secondo quanto si apprende questo giovedì.

Le parole di Spadafora su riapertura palestre

Il tema della riapertura palestre, a dirla tutta, l’ho trattato anche ad inizio settimana e quanto pare ci avevo visto giusto. Dandovi anticipazioni sulle probabili misure che verranno adottate attraverso il DPCM del prossimo mese, vi ho anticipato che con ogni probabilità non avremo riscontri a breve termine per questo settore. Appare chiaro che, da un punto di vista sanitario ed economico al momento le priorità siano altre, con un quadro chiarissimo a proposito delle strutture al momento chiuse. Questo un frammento delle parole di Spadafora:

“Non esistono purtroppo le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, queste aperture“.

Insomma, Spadafora conferma che non ci sarà la riapertura palestre a dicembre, lasciando intendere che le strutture resteranno chiuse almeno fino al termine di questo disgraziato 2020. Quali sono le previsioni più attendibili del momento? Impossibile farne, ma fonti come Sport Attualissimo affermano che qualcosa potrebbe muoversi già durante il mese di gennaio. A patto, ovviamente, che la curva dei contagi inizi a dare segnali incoraggianti al governo.

Come sempre, appena ci saranno informazioni più chiare e concrete a proposito della riapertura palestre, torneremo ad affrontare l’argomento sul nostro magazine. Nel frattempo, l’unico riferimento ufficiale ci è dato dalle dichiarazioni del Ministro Spadafora, decisamente eloquenti oggi 19 novembre.