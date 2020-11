Nel nuovo album Plastic Hearts Miley Cyrus duetta con Dua Lipa. Il titolo del brano è Prisoner ed è la seconda anticipazione del disco dopo Midnight Sky.

Le due artiste avevano già rivelato di essere al lavoro su una collaborazione, e Dua Lipa aveva riferito che il brano sarebbe stato il risultato di una fusione tra le due personalità. Il progetto era iniziato prima dell’esplosione della pandemia del Coronavirus.

In Prisoner Miley Cyrus duetta con Dua Lipa e aggiunge un altro tassello al menu di collaborazioni eccellenti presenti in Plastic Hearts. Oltre alla cantautrice australiana, infatti, l’ex Hannah Montana ospita il mostro sacro Billy Idol nella traccia Night Crawling – e con Billy Idol aveva già duettato dal vivo nella memorabile esecuzione del classico Rebel Yell – e la diva del rock Joan Jett in Bad Karma.

Nel teaser video del singolo in cui Miley Cyrus duetta con Dua Lipa vediamo le due popstar muoversi tra pose ammiccanti, frutti rossi e balletti in un contesto a metà tra lo splatter e il sensuale con qualche sfumatura che richiama al bondage. Miley Cyrus, del resto, sa sempre far parlare di sé.

Negli ultimi tempi, specialmente, si è spesso cimentata in cover dei grandi classici del rock – da Zombie dei Cranberries a Help dei Beatles – e per restare in tema ha confessato di aver pronto un album di cover dei Metallica di cui lo stesso Robert Halford, frontman storico dei Judas Priest, si è detto impaziente.

Una popstar sempre più rock, in poche parole, che guarda al passato per omaggiarlo e reinventarsi ancora una volta viaggiando su vecchie sfumature di cui oggi si fa carico. Midnight Sky, per esempio, ha tutta l’aria di essere un pezzo di Madonna e Prisoner, dove Miley Cyrus duetta con Dua Lipa, funziona già come ennesima mossa pop vincente.