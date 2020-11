Luca Argentero e Bepppe Fiorello fanno pace a poche ore dalla messa in onda del finale di Doc Nelle tue Mani? Mancano poche ore al gran finale del medical drama italiano mentre ne sono già passati un paio di giorni ma la questione rovente dei presunti tweet al veleno rimane. Beppe Fiorello, forse un po’ schiacciato dalla polemiche di chi si aspettava da lui e da Gli Orologi del Diavolo un 30% di share o poco meno, ha lanciato la sua frecciatina social affermando di essersi messo in gioco con temi poco sicuri a differenza di quelle serie basate su medici e infermieri.

A quel punto la risposta di Luca Argentero non si è fatta attendere soprattutto quando l’attore siciliano ha sottolineato il fatto che non c’è solo Doc Nelle tue Mani e che il suo non era un riferimento diretto alla serie in onda al giovedì. Il nostro Andrea Fanti ha fatto notare che non ci sono altre serie in onda attualmente con medici e infermieri e quindi non si poteva trattare di altro e a quel punto è montata la polemica che ha avuto ambia risonanza mediatica e sui social.

A chiudere la questione, però, ci ha pensato proprio Luca Argentero che in un’intervista a Fanpage.it ha spiegato di aver sentito Beppe Fiorello per telefono e insieme hanno fatto una bella risata parlando di quello che è successo in questi giorni. E così l’attore spiega:

“Beppe è una persona che stimo, che conosco e con cui ovviamente ci siamo sentiti e ci siamo fatti una risata su tutto il casino che si era creato per due battutine innocenti. È il clamore che scatta che fa sorridere. La cosa in sé è un eccesso di entusiasmo, ma è positivo”.

Tutto è dovuto ad una grande passione per il proprio lavoro e, quindi, anche per i ruoli scelti ma in molti hanno notato che mentre Argentero ha detto la sua a riguardo, Beppe Fiorello ha scelto la vita del silenzio cancellando il post e togliendo la possibilità a molti utenti di commentare i suoi post. Sarà davvero sinonimo di pace tutto questo?