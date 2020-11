A poco più di quattro mesi dalla morte di Naya Rivera, l’ex marito dell’attrice ha deciso di sporgere denuncia contro la contea di Ventura. Secondo quanto riportato da Deadline, Ryan Dorsey e il business manager di Naya Rivera hanno concordato di agire per conto del piccolo Josey, accusando le autorità della contea, lo United Water Conservation District e il Parks and Recreation Management di non aver predisposto avvisi adeguati ai bagnanti circa la pericolosità del lago Piru.

Agli attracchi delle barche al lago Piru Naya ha noleggiato un pontone – una barca, si è poi scoperto, non dotata di una scaletta alla quale si potesse accedere in sicurezza, né di una corda adeguata, di un’ancora, di una radio o di qualsiasi altro meccanismo di sicurezza che impedisse ai bagnanti di allontanarsi dalle loro barche, si legge. La cosa inquietante è che, durante delle ispezioni successive, si è scoperto che la barca non disponeva neppure di alcun salvagente o dispositivo di sicurezza, in violazione diretta delle leggi della California.

Tra i dettagli della denuncia spiccano poi le accuse di non aver predisposto alcun avviso, nei dintorni di Diablo Cove – un’area particolarmente frequentata dai bagnanti –, riguardo le forti correnti del lago, la scarsa visibilità, i forti venti, le diverse profondità dell’acqua, le grotte sottomarine, le rocce sporgenti, le depressioni o gli alberi, la boscaglia e altri detriti che congestionano le acque del lago a causa dei livelli profondamente variabili del vento e delle acque stesse.

Dopo aver rilevato che almeno 26 persone sono annegate nelle acque del lago Piru dalla sua apertura ai bagnanti, la denuncia prosegue con un terrificante racconto degli ultimi istanti di vita di Naya Rivera. Mentre Naya e Josey nuotavano la barca ha iniziato ad allontanarsi, probabilmente a causa della corrente e del vento. […] Josey, che era più vicino, è riuscito a risalire grazie soltanto alla sua forza di volontà, e si è aggrappato alla barca, che intanto oscillava violentemente per via della corrente e del vento.

Josey sapeva che Naya era ancora in acqua e l’ha sentita urlare “Aiuto, aiuto!”, nel tentativo di riavvicinarsi alla barca ed evitare di annegare. Josey ha cercato invano una corda per aiutare la madre a risalire sulla barca, poi si è voltato di nuovo verso la superficie del lago per cercare la madre e ha visto Naya scomparire. Josey ha chiesto aiuto ed è rimasto a piangere da solo sulla barca finché, un’ora dopo, non è stato ritrovato da un agente del Parks and Recreation Management, si legge infine.

Per quanto la notizia di questa denuncia abbia già scatenato polemiche fra i lettori delle testate che ne hanno dato conto – non si può far causa all’acqua e al vento, dicono –, la memoria di Naya Rivera resta costellata di manifestazioni d’affetto da parte di innumerevoli fan. Quella che per molti resterà l’immortale interprete di Santana Lopez – una figura fittizia ma dai risvolti decisamente concreti – è stata celebrata ad agosto proprio lungo le rive del lago Piru, in una sorta di cerimonia commemorativa che ha coinvolto decine e decine di persone. A poche settimane dalla sua morte è arrivato anche il tributo del talent show Netflix Sugar Rush – la sua ultima apparizione televisiva –, e per mesi si sono susseguiti i tributi di ex colleghe e amiche dai tempi di Glee, da Amber Riley all’inseparabile Heather Morris, l’altra metà delle Brittana.