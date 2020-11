Esce l’album Canto Di Natale di Valerio Scanu anticipato dal singolo L’Aria Del Natale. Da venerdì 27 novembre l’album natalizio di Valerio Scanu sarà disponibile in tutti gli store digitali, dal 4 dicembre arriverà anche nei negozi di dischi.

Ad anticipare Canto Di Natale sarà il singolo L’Aria Del Natale, disponibile da venerdì 27 novembre in radio e in digitale: è l’unico inedito contenuto nel disco già in preorder su Amazon e su Self (su etichetta NatyLoveYou).

Canto Di Natale di Valerio Scanu raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie internazionali che l’artista reinterpreta fornendone nuove originali versioni. Ai brani classici del Natale si aggiunge l’inedito L’Aria Del Natale.

Canto Di Natale prende vita dall’impossibilità di salutare dal vivo i fan nell’evento natalizio ormai divenuto una vera tradizione per il pubblico di Scanu. Di anno in anno, infatti l’artista organizza concerti e incontri dal vivo a ridosso delle festività natalizie ma nel 2020, a causa delle normative anti Covid-19, ciò non è stato possibile.

L’idea di Valerio Scanu era quella di non lasciare i fan a bocca asciutta neanche in questo momento di generale difficoltà. Rilascia quindi un album che potrà sostituire gli incontri natalizi, nella speranza di potersi riabbracciare presto.

Canto Di Natale è anche un DVD, con il film che racconta il viaggio ne racconta il viaggio con la collaborazione straordinaria di due grandi personaggi del mondo dello spettacolo come Remo Girone e Massimo Lopez.

Canto Di Natale di Valerio Scanu – Tracklist

Questa la tracklist del CD: “Silent Night”, “White Christmas”, “Let it Snow”, “Winter Wonderland”, “Santa Claus is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “I’ll Be Home For Christmas”, “Jingle Bells” feat. Irene Calvia, “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, “Sleigh Ride”, “Rudolph The Red Nose Reindeer”, “L’Aria del Natale”.



Questa la tracklist del DVD: “Bentornato”, “Silent Night”, “Il Tuo Sogno”, “White Christmas”, “Lascia Che Accada”, “Let It Snow”, “Guarda Che Meraviglia”, “Winter Wonderland”, “Il Coraggio d’Esser Buoni”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Ti Meriti Un Regalo”, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “Un Luogo Speciale”, “I’ll Be Home For Christmas”, “Momenti di Gioia”, “Jingle Bells” feat. Irene Calvia, “Gli Occhi del Cuore”, “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas”, “Il Potere dell’Immaginazione”, “Sleigh Ride”, “Il Brutto Anatroccolo”, “Rudolph The Red-Nose Reindeer”, “Accendi La Luce”, “L’Aria del Natale”.