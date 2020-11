E’ un momento magico per Lorenzo Insigne. Il talentuoso attaccante napoletano è giunto all’apice della sua carriera. Lorenzo Insigne è saldamente il leader del Napoli e della Nazionale Azzurra. Le recenti esibizioni in Nations League di Lorenzo Insigne hanno strappato applausi a scena aperta.

L’Italia ha ritrovato, grazie alla competizione, il suo prestigio internazionale imponendosi nel girone con un contributo davvero determinante di Lorenzo Insigne (leggi di più) . Tre anni orsono l’Italia affonda nel play-off contro la Svezia perdendo il treno dei Mondiali di Russia 2018 con Lorenzo Insigne relegato in panchina. Oggi l’Italia torna tra le prime quattro potenze d’Europa proprio con la guida di Lorenzo Insigne.

La numero 10 scintilla sulle spalle di Lorenzo Insigne. E’ una maglia magica, indossata dai grandissimi del calcio come Totti e Del Piero. Come Gianni Rivera il primo italiano a vincere il Pallone d’Oro. A Napoli e nel Napoli è la maglia del D10S di Diego Armando Maradona. Un oggetto emozionante, persino divino e per questo fino ad oggi intoccabile.

La società azzurra , in atto di omaggio al Pibe de Oro, decise di ritirare la maglia numero 10. Nessuno ha mai neanche osato lontanamente immaginare che la Dieci del Napoli potesse esser indossata da altri, quasi un sacrilegio. Eppure l’ascesa di Lorenzo Insigne ha cominciato a scalfire questo convincimento granitico.

Già diversi tifosi hanno manifestato il desiderio di vedere nuovamente in campo la maglia numero Dieci indossata da Lorenzo Insigne. Sarebbe una consacrazione formidabile per l’attaccante di Frattamaggiore che ormai sembra aver legato la sua carriera ed il suo destino al Napoli. Non è mai stato semplice il rapporto tra Lorenzo Insigne e la tifoseria del Napoli. Il profeta in patria non ha mai avuto vita semplice alternando esaltazione fanatica a critiche ferocissime.

Assegnare a Lorenzo Insigne la Dieci di Maradona avrebbe un enorme significatico simbolico ed emotivo. Una sorta di trasferimento di karma con la speranza che propizi il ritorno alla vittoria del Napoli in Italia ed in Europa. Il dibattito si è appena acceso e non mancherà di dividere i pro ed i contro Lorenzo Insigne. Sono i meravigliosi eccessi del calcio e Lorenzo Insigne sa bene come reti e vittorie possono convincere tutti.