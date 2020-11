Ci sono diversi dettagli da chiarire a proposito della fotocamera di uno smartphone Huawei, soprattutto per coloro che in questo momento sono fermi a EMUI 10.1. In particolare, soprattutto per chi dispone di modelli dal comparto hardware più avanzato, potrebbe essere importante capire come muoversi per sfruttare tutto il potenziale del proprio prodotto. Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in dettagli, soprattutto per chi intende impostare manualmente la fotocamera da usare.

Come impostare manualmente la fotocamera da usare su smartphone Huawei

Una serie di dritte per chi si ritrova con uno smartphone fermo al pacchetto software EMUI 10.1, senza prospettive di fare passi in avanti sotto questo punto di vista, che va ad arricchire quanto vi ho riportato qualche settimana fa con un altro articolo sul tema. Qualora abbiate dubbi sul percorso da seguire per impostare manualmente la fotocamera da usare, potrebbe tornarvi utile un recente feedback da parte dell’assistenza di Huawei Italia. Questo quanto ho recuperato sui social di recente, per chi vuole approfondire la questione:

“In EMUI 10.1, le impostazioni di Fotocamera sono state ottimizzate al fine di rimuovere l’opzione di selezione della risoluzione per le modalità di scatto normale. Potrai invece selezionare 4:3, 1:1 o Schermo intero come aspect ratio andando su Fotocamera > Impostazioni > Proporzione. Per la modalità Pro, c’è un interruttore che consente di attivare una risoluzione specifica (in megapixel)“.

Dunque, ora avete a disposizione alcune informazioni utili per gestire al meglio la fotocamera del vostro smartphone Huawei, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi con EMUI 10.1. Anche a voi è capitato di smanettare con impostazioni del genere? Avete trovato una soluzione in linea con le vostre esigenze? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da inquadrare al meglio tutta la storia.