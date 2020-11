Il ritorno di Derek in Grey’s Anatomy 17, in quello che lo stesso Patrick Dempsey ha definito il “sogno Covid di Meredith“, è “solo la punta dell’iceberg“: a dichiararlo è l’attore e regista Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt, uno dei pochi membri del cast a sapere dell’apparizione dell’ex collega come guest star.

Il ritorno di Derek anche nel terzo episodio

McKidd, in quanto regista del terzo episodio, ha infatti diretto Dempsey e Pompeo nella scena del loro incontro sulla spiaggia, un sogno che Meredith fa dopo essere svenuta nel parcheggio dell’ospedale: la première di stagione si è conclusa con l’apparizione di McDreamy alla Grey e il terzo si aprirà con lei che gli urla “mi manchi“, come testimonia il promo dell’episodio.

Il ritorno di Derek super-blindato

“Quello che hai visto la scorsa settimana per cui tutti sono impazziti solo un assaggio, è la punta dell’iceberg di ciò che verrà. Dovrai guardare” ha assicurato Kevin McKidd, che da regista del terzo episodio ha dovuto mantenere il segreto sul ritorno di Derek tanto coi colleghi quanto in famiglia, per evitare in ogni modo che lo spoiler fuoriuscisse durante le riprese e rovinasse la sorpresa per il pubblico.

Come ha raccontato a ETOnline, le riprese sulla spiaggia sono state blindate: accesso consentito solo a poche persone, quelle indispensabili per girare. D’altronde, non è stato ammesso sul set nemmeno un fotografo di scena per immortalare le immagini dell’incontro tra Derek e Meredith, con la showrunner Krista Vernoff che si è improvvisata fotografa per quegli scatti poi diventati virali.

Le riprese del ritorno di Derek

McKidd paragona il set sulla spiaggia ad una “operazione militare” super segreta e racconta l’aneddoto di una barca di pescatori avvistata durante le riprese e scambiata per un manipolo di fotografi pronti a paparazzare Dempsey sul set.

Eravamo sulla spiaggia a girare questo film, e ad un certo punto abbiamo visto questa barca all’orizzonte ed è rimasta lì un po’ troppo a lungo. Tutti pensavamo: ‘Questa è una barca dei paparazzi! Questa è una barca dei paparazzi!’. Ma per fortuna non era una barca dei paparazzi, ma pensavamo davvero che lo fosse. C’era molta paranoia nel mantenere questa cosa segreta. È stato stressante. Abbiamo dovuto bloccare l’intera spiaggia, quindi a nessuno è stato permesso di entrare. Era un’intera produzione, come un’operazione militare.

Il ritorno di Derek visto da McKidd

McKidd ha parlato dell’incontro con Dempsey come una “sensazione davvero nostalgica e calda“, un momento “catartico e curativo” in cui si sono ritrovati a recuperare i ricordi e ad aggiornarsi su cosa è accaduto a ciascuno negli ultimi anni.

Tutti abbiamo avuto modo di ricordare quegli anni in cui abbiamo lavorato insieme. È stato davvero, davvero adorabile. Ci siamo aggiornati sulle nostre vite e su dove siamo adesso. Mi è sembrato di vedere un vecchio amico di tanto tempo fa che non vedevo da un po’. È stato semplicemente fantastico.

Il ritorno di Derek segna l’ultima stagione?

A TvGuide, inoltre, l’attore ha parlato di queste scene ambientate sulla spiaggia definendole anche un elemento di chiusura, che farebbe pensare all’ipotesi di una conclusione della serie al termine di questa stagione.

È molto nostalgico girarle. Sembra ieri. Sembra una cosa familiare, molto familiare, ed è stato bello essere lì e girare quelle scene sulla spiaggia. Quella grande chimica tra Meredith e Derek è, come puoi vedere, molto viva. Il Covid ha fatto sì che tutti potessero davvero ingrandire le loro vite e dare un’occhiata a dove sono e cosa è importante. E penso che quel tono sia ciò di cui parlano le scene di Meredith e Derek – quel tipo di rivalutazione e di lasciarsi andare, è una chiusura e una celebrazione allo stesso tempo.

Il ritorno di Derek è solo il primo

Secondo il database IMDb, molti altri ex protagonisti sono previsti come guest star in Grey’s Anatomy 17, visto che le loro partecipazioni alla serie sono aggiornate al 2020 (qui la lista completa). Tra i prossimi potrebbero esserci Sara Ramirez, che ha appena aggiornato la sua biografia su Twitter includendo nuovamente il ruolo di Callie Torres in Grey’s Anatomy, e Sandra Oh nei panni di Cristina Yang, che sebbene neghi costantemente l’ipotesi di un ritorno nella serie potrebbe semplicemente voler sviare i sospetti (il segreto che ha circondato il ritorno di Derek costituisce un precedente) e inoltre non è attualmente impegnata nelle riprese di Killing Eve.