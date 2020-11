Il Festival di Sanremo 2021 slitta ancora? Sembra che la kermesse possa essere ancora spostato a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. La manifestazione era già stata rimandata per consentire di organizzarla in sicurezza, ma sembra che sia necessario un nuovo provvedimento.

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, pare che il Comune di Sanremo abbia chiesto alla Rai di pensare a un nuovo spostamento della settimana dedicata al Festival almeno alla fine di aprile, quando il clima sarà migliorato e, probabilmente, con il vaccino già in circolazione.

Per il Comune sarebbe impensabile organizzare la manifestazione con tutti i negozi chiusi e senza turisti, quelli che ala manifestazione è in grado di attirare ogni anno. Per il momento, la kermesse rimane formalmente in piedi dal 2 al 6 marzo, quindi nelle date che erano state decise quando l’andamento della pandemia sembrava rallentare.

Alla conduzione del Festival di Sanremo 2021 sono confermati Amadeus e Fiorello, richiamati dopo gli ottimi risultati della prima edizione a loro affidata. Ancora da stabilire la presenza di Jovanotti, che avrebbe dovuto essere ospite fisso già nel 2020.

I Big saranno annunciati nel corso dello speciale del 17 dicembre, nel quale emergeranno i nomi delle Nuove Proposte che sono in fase di selezione durante le puntate di AmaSanremo. Ai concorrenti scelti da queste selezioni, si aggiungono quelli di Area Sanremo, scelti dalla commissione preposta.

Le indiscrezioni sui nomi dei Big sono invece ancora blande. Per il momento, non ci sono rumors sicuri su nessuno dei Campioni in gara, anche se si è parlato di qualche possibilità. Sul cast televisivo vige, invece, il più stretto riserbo se si fa eccezione per le voci che parlavano di Chiara Ferragni.

Nel 2020, Amadeus aveva scelto 10 donne che si sono avvicendate sul palco del Festival di Sanremo dalla prima fino alla finale nella quale ha trionfato Diodato con Fai Rumore.