Harry Potter E La Camera Dei Segreti andrà in onda stasera, 19 novembre 2020, in TV: si tratta del secondo appuntamento con il maghetto più amato del grande schermo. Harry e i suoi amici dovranno affrontare un secondo anno particolarmente turbolento, a causa di alcune nuove minacce.

La trama di Harry Potter E La Camera Dei Segreti

Harry Potter, dopo aver dimostrato il proprio coraggio all’interno della scuola di magia di Hogwarts, sta trascorrendo delle noiose vacanze estive insieme ai propri zii. A rendere questa esperienza ancora meno elettrizzante è la totale assenza di lettere da parte di Ron ed Hermione, i suoi nuovi compagni di avventura.

Ben presto, il maghetto scopre che le lettere sono state nascoste da Dobby. L’elfo domestico vorrebbe infatti convincere Harry a non tornare ad Hogwarts, dove lo attenderebbero alcuni misteriosi pericoli. Il protagonista è però convinto di tornare nuovamente presso l’istituto di magia. Dopo la fine dell’estate, Harry, Hermione e Ron si incontrano nuovamente in occasione dell’inizio del nuovo anno.

Hogwarts è però colpita da alcuni stranissimi eventi: nei muri compaiono delle scritte di sangue e diverse persone vengono pietrificate. Nella scuola si inizia anche a parlare di una “camera dei segreti”. Harry cercherà in tutti i modi di risolvere questa situazione: ci riuscirà?

Il cast del film stasera in TV

Squadra che vince non si cambia: nel cast di Harry Potter E La Camera Dei Segreti tornano alcuni degli attori che hanno recitato nel primo capitolo. Daniel Radcliffe (Now You See Me 2, Escape From Pretoria) presta il volto a Harry Potter, il mago protagonista di questa saga cinematografica. Rupert Grint (Prigionieri Del Ghiaccio e Wild Target) interpreta Ron Weasley, mentre Emma Watson (Piccole Donne, The Circle, Bling Ring e La Bella E La Bestia) è Hermione Granger.

Gli altri membri del cast sono Kenneth Branagh (Assassinio Sul Nilo, Tenet, Assassinio Sull’Orient Express e Dunkirk), Tom Felton, Alan Rickman, Richard Harris, Toby Jones e David Bradley.

Harry Potter E La Camera Dei Segreti andrà in onda stasera in TV, su Canale 5, alle ore 21:41. Il film – diretto da Chris Columbus – è ispirato all’omonimo romanzo di J. K. Rowling.