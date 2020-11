Fiabe di Loredana Bertè torna in radio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Si tratta, inoltre, della seconda pubblicazione di 70Bertè – Vinyl Collection.

Il vinile Fiabe/Anima Vai è una ristampa in versione inedita da collezione, in 45 giri colorato Limited Edition (1000 copie) con una cartolina personalizzata “Basta violenza sulle donne”.

Ecco quanto ha dichiarato Loredana Bertè in occasione del rilascio di Fiabe come singolo per le radio.

“Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne. Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un numero importantissimo, l’1522, linea d’aiuto sempre attiva contro la violenza e lo stalking, e il sito www.1522.eu”

Fiabe/Anima Vai è stato pubblicato nel 1977 e rappresenta il quarto 45 giri di Loredana Bertè. I due brani sono scritti dal duo Avogadro-Pace. La produzione e gli arrangiamenti sono di Mario Lavezzi e Franco Monaldi.

Il singolo conta sui cori di Mia Martini e all’epoca ebbe un forte impatto per le tematiche trattate e per l’intensità vocale espressa dall’artista. Tra i temi trattati, anche il femminismo e il disagio sociale, che stavano già iniziando a cambiare la coscienza di molte donne.

La collezione 70Bertè – Vinyl Collection sarà completata con la pubblicazione di altre tre dischi da collezione, destinati a diverse ricorrenze. T.I.R. esce ad aprile 2021 per il Record Store Day 2021, Traslocando è invece destinato alla classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre stilata da Rolling Stone, mentre Bandabertè uscirà a settembre 2021 per il 71esimo compleanno dell’artista.

Nelle settimane scorse, Loredana Bertè ha ancora rimandato le date dei suoi concerti a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso e che rende impossibile l’organizzazione di eventi.

Testo Fiabe Loredana Bertè