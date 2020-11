FBI 2 e 9-1-1 2 tornano in onda la settimana prossima, al giovedì sera, il 26 novembre, con tre episodi, tutti in replica. Ad aprire le danze sarà come sempre proprio FBI 2 che andrà in scena con il secondo episodio della stagione dal titolo “A casa con Stacy” in cui Il figlio di una famosa blogger viene rapito, e per questo Bell, Zidan, Scola e la Chazel vanno a caccia di un colpevole guardando vedono i milioni di follower dei video della madre. Intanto, la Chazel si adatta alla vita come agente sul campo e la Bell rivaluta il modo in cui ha affrontato la morte del marito.

Subito a seguire andranno in onda due nuovi episodi, sempre in replica, di 9-1-1 2, ovvero il numero 11 e il 12 dal titolo “Nuovi inizi” e “Chimney, chi sei?” in cui Bobby si prepara a conoscere i genitori di Athena, mentre Buck allena Maddie che inizia a praticare boxe. Intanto si presenta il caso dell’episodio quando, a causa di un incidente stradale un camion che trasportava uno squalo che doveva essere riportato in mare si ribalta e lo squalo morde il braccio di uomo, cosa succederà quando il team si troverà sul posto dell’incidente?

Ecco il promo di uno dei due episodi:

Altra storia per il secondo episodio in cui Chimney, in seguito alle ferite riportate dopo l’aggressione da parte di Doug, lotta tra la vita e la morte e ripensa al suo passato e a tutte le esperienze che lo hanno portato a essere l’uomo che è oggi. Quattordici anni prima, Chimney viveva con la famiglia Lee e a quel punto inizierà la sua storia. Cos’altro succederà? La stagione è ormai al giro di boa e presto arriverà alla conclusione ma sembra già che la Rai sia pronta ad andare oltre con gli episodi della terza.