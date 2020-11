Anche oggi 19 novembre arrivano alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che da febbraio fino ad ora hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20. Almeno per quanto concerne il target che spera di ricevere a breve One UI 3.0 sul proprio smartphone. Un argomento molto caldo, come del resto avete intuito ieri quando vi ho parlato dell’ennesima beta che in alcuni Paesi è stata distribuita dal colosso coreano. In ogni caso, l’aggiornamento stabile e definitivo potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Manca pochissimo all’aggiornamento One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20

In particolare, gli ultimi riscontri che arrivano da Sammobile sono molto incoraggianti per il Samsung Galaxy S20. Un dettaglio relativo alla suddetta beta, infatti, ci diche che l’aggiornamento in questione sia ormai pronto. Premesso che il pacchetto software pesi meno di 200 MB e che, al contempo, risolva una manciata di bug, emerge in queste ore che per gli utenti non sarà possibile eseguire il rollback ad Android 10 utilizzando Smart Switch una volta installato questo upgrade del firmware.

Ora, se avete conoscenze più approfondite a proposito della distribuzione di un importante aggiornamento software, attualmente in fase beta, potrete facilmente intuire che questo sia un segnale significativo. Per arrivare a “tanto”, infatti, è chiaro che il produttore asiatico ritenga che lo sviluppo del pacchetto sia ormai in fase più che avanzata. Questo, poi, senza dimenticare il ritmo molto alto con cui Samsung sta distribuendo ai partecipanti del programma per il Samsung Galaxy S20 nuove build beta.

Questa ultima versione beta è ora disponibile in India e nel Regno Unito e, come sempre avviene in questi casi, sarà disponibile anche per gli utenti in altri mercati. L’obiettivo resta quello di distribuire l’aggiornamento stabile e definitivo con One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20 entro fine dicembre.