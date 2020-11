Un nuovo crime debutta in prima visione italiana su Sky: dal 19 novembre va in onda Deadly Tropics su Fox Crime, canale 116 di Sky dedicato al genere poliziesco e giallo.

Deadly Tropics su Fox Crime debutta al giovedì sera coi primi due episodi in onda il 19 novembre: ambientata nello splendido scenario di un’isola della Martinica, la serie francese (titolo originale Tropiques Criminels) è incentrata sulle indagini della comandante di polizia Melissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) e della sua collega, il capitano Gaelle Crivelli (Béatrice de la Boulaye).

I primi due episodi di Deadly Tropics su Fox Crime introducono le due protagoniste Melissa e Gaelle. Pacata e saggia la prima quanto vulcanica ed impetuosa la seconda, questa coppia di detective caratterialmente agli antipodi si ritrova costretta a unire le forze in molteplici indagini per omicidio.

Le loro differenze nell’approccio al crimine sono evidenti: una rispetta la legge e l’ordine, l’altra ne fa una libera interpretazione, ma hanno in comune il fatto di essere due donne libere e molto determinate. Nonostante le divergenze, questo improbabile duo farà tutto il necessario per far rispettare la legge su quest’isola dalla forte e peculiare.

Ecco le trame di Deadly Tropics su Fox Crime in onda il 19 novembre in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia.

Ep. 1 – Adolescenti in Fuga. Melissa Sainte-Rose arriva da Parigi in Martinica, per prendere il comando della Polizia Criminale di Port de France. L’incontro con i colleghi non va liscio….

Ep. 2 – Delitti in Corsia. Mentre Melissa si adatta alla nuova vita, anche agli scontri con Gaelle, la squadra e’ chiamata a indagare sul ritrovamento di un cadavere in una rete da pesca.

Deadly Tropics su Fox Crime andrà in onda per quattro settimane, con due episodi ogni giovedì dalle 21:10: la prima stagione, che ha debuttato su France 2 a novembre 2019, è composta da 8 episodi da un’ora. In Francia sono state trasmesse 2 stagioni e una terza è in produzione.