Arrivano ancora indicazioni per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P20. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dal suo lancio sul mercato, infatti, in queste ore dobbiamo fare i conti con un nuovo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Difficile dire da subito se siano stati risolti problemi specifici per il dispositivo, come quello che ho avuto modo di trattare pochi giorni fa sul nostro magazine, ma è chiaro che quanto raccolto oggi 19 novembre rappresenti un ottimo segnale per il pubblico.

Da oggi 19 novembre Huawei P20 con aggiornamento 182

Sono abbastanza frammentarie le informazioni disponibili fino a questo momento per chi vuole saperne di più sul tanto chiacchierato Huawei P20 con aggiornamento 182. In particolare, a detta di Huawei Update non dovrebbe cambiare più di tanto l’esperienza di utilizzo del prodotto una volta portato a termine il download del pacchetto software. Tuttavia, numeri alla mano, al momento del lancio del nostro articolo sappiamo che il firmware abbia un peso pari a quasi 600 MB. Non un upgrade da poco, dunque, in linea teorica.

Ricapitolando, gli utenti che dispongono ancora oggi di uno smartphone come Huawei P20, stanno ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento software in Europa con l’ultima versione ufficialmente disponibile, vale a dire quella che ha l’etichetta numerica 10.0.0.182. Il firmware in questione, secondo le poche informazioni disponibili tramite il suo changelog, migliora la stabilità del sistema e viene distribuito con un pacchetto da 537 MB.

Nei prossimi giorni, appena il nuovo aggiornamento per Huawei P20 sarà disponibile su larga scala anche in Italia, ne sapremo di più sugli effetti reali che il pacchetto software ha avuto sul prodotto. Nel frattempo, qualora la notifica per procedere con il download via OTA dovesse essere arrivata anche a voi, non esitate a commentare l’articolo qui di seguito per capirci qualcosa di più.