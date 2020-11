Il catalogo dello streaming di Amazon si arricchisce di una nuova serie tv in dieci episodi. Motherland: Fort Salem, su Prime Video dal 20 novembre, è un supernatural drama creato da Eliot Laurence (Claws) e prodotto da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick. Ambientata in un’America contemporanea ma alternativa, la storia racconta di come le streghe abbiano ottenuto la fine della loro persecuzione in cambio di un aiuto all’esercito degli Stati Uniti in caso di minacce o attacchi terroristici.

Su questo sfondo emergono le figure di tre ragazze addestrate in combattimento magico fino al momento del dislocamento sul campo, nel quale gli schemi di potere tradizionali si ritrovano rovesciati. Le donne diventano il genere dominante e finiscono così in prima linea. Raelle Collar (Taylor Hickson, Deadly Class), figlia di un civile e di una soldatessa morta in servizio, è una matricola che accetta con riluttanza l’autorità altrui, ma che dimostra un forte potenziale per il ruolo. Tally Craven (Jessica Sutton, The Kissing Booth) si è arruolata nonostante la disapprovazione della madre, e spicca per gentilezza, curiosità e determinazione. Abigail (Ashley Nicole Williams) è una strega intelligente e coraggiosa, figlia di Petra (Catherine Lough Haggquist) e discendente dei Bellweather, una stirpe di alto rango della società militare delle streghe.

Ad affiancarle nel cast della prima stagione di Motherland: Fort Salem su Prime Video anche Amalia Holm (Scylla Ramshorn, una cadetta del secondo anno dal passato oscuro); Demetria McKinney (Anacostia Quartermaine, una severa sergente di Fort Salem); Lyne Renée (Sarah Alder), centenaria leader di Fort Salem con le fattezze di una donna di mezza età.

La serie, in onda negli Stati Uniti su Freeform nella prima metà dell’anno, ha raccolto pareri discordanti da parte di critica e pubblico. Se la stampa non ha apprezzato l’abbondanza di spunti narrativi, di cui pochi – si legge – hanno realmente contribuito al racconto di una storia di emancipazione femminile, dall’altro gli spettatori – perlomeno i più giovani – sembrano aver apprezzato la freschezza di un cast ben modellato sui rispettivi ruoli.

La palla passa ora agli abbonati Amazon Prime. Gli episodi di Motherland: Fort Salem arrivano su Prime Video il 20 novembre in versione originale, sottotitolata e doppiata. Questo il trailer della serie: