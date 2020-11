Doppia eliminazione e tre ospiti a X Factor 2020 nel 4° Live Show del 19 novembre. Tutte le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti in questo articolo!

9 i concorrenti ancora in gara nel talent show di Sky Uno, 3 gli eliminati nelle scorse settimane. L’ultimo giudice a perdere uno dei concorrenti è stata Emma, la scorsa puntata, con l’addio a uno dei suoi Under Uomini. Intatto solo il team delle Under Donne di Hell Raton; anche Mika e Manuel Agnelli hanno infatti perso un concorrente a testa rispettivamente per gli Over e per i Gruppi.

Stasera altri 2 concorrenti lasceranno il programma; il primo verrà eliminato dopo la prima manche e il secondo nella successiva.

Al termine della prima manche, il meno votato tra i 9 concorrenti lascerà automaticamente il programma e dovrà abbandonare la Sky Wifi Arena. Saranno 8 quindi coloro che si sfideranno nella seconda manche tutta dedicata alle cover. Qui saranno i 2 meno votati a finire al ballottaggio e saranno i giudici a decidere chi mandare a casa. Si deciderà così il secondo concorrente escluso.

I primi pronostici prevedono l’eliminazione di almeno una delle Under Donne.

Le assegnazioni di X Factor 2020 per il 4° Live Show

La prima manche stasera sarà interamente all’insegna degli inediti vedrà nella categoria Gruppi i Little Pieces of Marmelade interpretare One Cup of Happiness e i Melancholia proporre Leon. Per gli Over, N.A.I.P. torna con il suo Attenti al Loop e Vergo con Bomba. Gli Under Uomini vedranno Blind eseguire Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota. Le Under Donne, infine, schiereranno Casadilego con Vittoria, cmqmartina con Sparami e MYDRAMA con Vieni con me.

La seconda manche torna a porre al centro della gara le cover. Mika sceglie Amandoti dei CCCP per N.A.I.P., per Vergo invece un mashup di Oro di Mango, Pienso En Tu Mirá e Malamente di Rosalía.

Manuel Agnelli assegna Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins ai Little Pieces of Marmelade e Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics ai Melancholia.

Emma assegna Bambino per Blind, un brano con strofe e ritornello scritte da lui stesso sulla base di Per Me è Importante dei Tiromancino, mentre a Blue Phelix assegna Falling di Harry Styles.

Per le sue Under Donne, Hell Raton sceglie per Casadilego Rapide di Mahmood, a cmqmartina affida Albero di Calcutta e a MYDRAMA Notti di Sfera Ebbasta.

Gli ospiti di X Factor 2020 nel 4° Live Show

Sono stati annunciati anche gli ospiti di X Factor 2020 nel 4° Live Show in onda stasera su Sky Uno. In studio è atteso Leo Gassmann che torna sul palco a due anni dalla sua partecipazione a X Factor. Di recente è stato ospite anche del Maurizio Costanzo Show. Presenterà il brano Mr. Fonda, terzo singolo estratto dall’album Strike.

Tra gli ospiti di X Factor 2020 nel 4° Live Show ci saranno Elodie e Carl Brave. Elodie è attesa per un medley dei suoi successi mentre con Carl Brave presenterà Parli Parli.