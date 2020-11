Il genere del medical drama continua ad affascinare il pubblico italiano. Matteo Martari sarà tra i protagonisti della fiction Rai Cuori (il titolo provvisorio era Cuori Coraggiosi) nuova produzione che promette di cavalcare il successo di Doc Nelle Tue Mani (che si conclude stasera sulla rete ammiraglia).

Le riprese sono iniziate nei primi mesi di novembre a Torino, più precisamente, come riferiscono diverse agenzie di stampa, sotto la Mole Antonelliana. Cuori era in fase di sviluppo già nell’estate del 2018, mentre il via libera della Rai è arrivato l’anno successivo. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, il primo ciak è stato rimandato a data da destinarsi – almeno fino a qualche settimana fa.

Nel cast del medical drama, oltre a Matteo Martari, è stata annunciata la collega Pilar Fogliati (i due avevano già lavorato insieme nella quarta e quinta stagione della fiction Un Passo dal Cielo) e l’attore Daniele Pecci (Il bello delle donne, I Medici). La regia della fiction è affidata a Riccardo Donna, che ha pubblicato un video backstage sui social in cui ha parlato del progetto televisivo.

Cuori si propone di raccontare la storia dell’ospedale torinese Le Molinette, dove negli anni Sessanta avvennero i primi trapianti di cuore. La storia segue un gruppo di coraggiosi medici del reparto di cardiochirurgia e i loro pazienti. L’antica struttura, come spiega il regista nel video, è stata interamente ricostruita sul set attraverso un minuzioso lavoro. In totale verranno realizzati sedici episodi da 50 minuti ciascuno, seguendo quindi il modello di Doc Nelle Tue Mani. Le riprese proseguiranno ancora per altri mesi, situazione pandemica permettendo. La fiction è una co-produzione di Rai Fiction con Aurora TV.

Ecco il video condiviso dal regista Riccardo Donna:

Vabbè non riesco a caricarlo tutto…comunque noi siamo qui.💪 pic.twitter.com/MmWsF15jIx — riccardo donna (@riccardodonna) October 23, 2020

In Cuori, Matteo Martari interpreta un giovane chirurgo; Pilar Fogliati è invece una cardiologa proveniente dagli Stati Uniti; Daniele Pecci è il primario dell’ospedale.

In attesa di vederlo con indosso il camice, Matteo Martari sarà L’Alligatore, il protagonista dell’omonima fiction di Rai2 tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Disponibile su RaiPlay, il crime è composto da quattro puntate al via il 25 novembre.