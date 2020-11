In vista dell’inizio delle riprese della seconda stagione, sono partiti i casting per Diavoli 2, i nuovi episodi del thriller finanziario di Sky Original con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi e la partecipazione di Kasia Smutniak.

La seconda stagione è in fase di pre-produzione: la scrittura della sceneggiatura è già iniziata la scorsa primavera, quando la serie ha debuttato in Italia, ma la pandemia in corso ha fatto slittare le riprese all’anno prossimo. Intanto la serie tratta dal romanzo di Guido Maria Brera è in onda anche negli Stati Uniti, sul canale CW che la sta trasmettendo in prima visione assoluta per l’America, mentre in Italia è ora disponibile su Now TV.

Ora l’apertura dei casting per Diavoli 2 conferma che le riprese partiranno nei prossimi mesi, a inizio 2021, per poi proseguire fino all’estate. Le riprese di Diavoli 2, diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini e prodotta da Lux Vide Spa e Sky Italia, si svolgeranno prevalentemente a Roma e nel Lazio, tra febbraio e luglio 2021.

In attesa dell’inizio della produzione della seconda stagione, sono partiti i casting per Diavoli 2, gestiti come per la prima stagione dall’agenzia LM Casting di Roma: la ricerca è rivolta a persone che siano preferibilmente domiciliate nella Capitale o nei dintorni e riguarda perlopiù figurazioni dai profili internazionali, poiché la trama è ambientata in gran parte nella City di Londra, cuore pulsante dell’economia finanziaria europea e non solo.

La chiamata ai casting per Diavoli 2 è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni, che abbiano origini (e dunque tratti somatici) sia orientali che caucasici o latino-americani, nonché persone dall’aspetto tipicamente british vista l’ambientazione della serie.

La ricerca dei casting per Diavoli 2 è indirizzata persone di origini cinesi, coreane, giapponesi, filippine, vietnamiti, thailandesi, cambogiane, malesi e Laos, ma anche caraibiche, cubane, costaricane, latino-americane in genere, indiane e indiane sikh, arabe. Infine si cercano anche persone di origine americana (Stati Uniti), inglese e tedesca, nonché persone da look tipicamente inglese (capelli chiari, rossi o biondi), tutti di età tra i 18 e i 74 anni. Per candidarsi basta inviare una foto in primo piano r una a figura intera, con un contatto telefonico, all’indirizzo Messenger della pagina Facebook dell’agenzia.