Honor è stato venduto al consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, questa ormai è cosa certa: quel che ancora non si era riusciti a capire è il destino che sarebbe toccato ai dispositivi vecchi e nuovi da questo momento in poi. Tempestato dalle domande degli utenti, il profilo ufficiale di Honor su Weibo è intervenuto sulla vicenda, affermando che l’azienda, comunque sia, si preoccuperà di gestire gli aggiornamento di sicurezza ed il servizio post-vendita.

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, non c’è di che preoccuparsi, in quanto non sono previsti cambiamenti in corso d’opera in tal senso, visto che tutto continuerà a funzionare come sempre, nonostante la situazione di base sia ormai radicalmente diversa. Queste sono rassicurazioni piuttosto importanti, specie per chi un dispositivo Honor ce l’ha già, oltre che per quanti sono intenzionati ad acquistarne uno d’ora in avanti, non avendo avuto fino a questo momento alcuna certezza del domani. La società, dal proprio canto, si impegnerà a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza, garantendo anche il servizio post-vendita, nonostante il brand sia finito in mano ad un consorzio di trenta e più società aventi la volontà comune di salvare il marchio dalle difficoltà legate al ban USA contro Huawei.

Se si è arrivati a tanto evidentemente non c’era altra scelta, altrimenti siamo sicuri il produttore l’avrebbe trovata e portata avanti con forza. Per quanto dispiaccia la vendita di Honor, bisogna adesso guardare al futuro con ottimismo, soprattutto dopo aver acquisito l’importante notizia di cui sopra (la garanzia del rilascio degli aggiornamenti di sicurezza e del servizio post-vendita, cose niente affatto scontate dopo la vendita di Honor). Vi sentite più tranquilli, oppure preferite giudicare i fatti nel tempo? Fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.