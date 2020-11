Non ha bisogno di presentazioni Netflix, tra i servizi di streaming più popolari a livello globale, e che ha di recente ricevuto un aggiornamento per l’app Android che include dei suggerimenti sulle modifiche in fase di sviluppo, tra cui figura una funzione che potrebbe tornare particolarmente comoda. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, la build 7.82.1, di per sé non decisiva in termini di novità, rivela informazioni assai importanti, essendo stati rinvenuti dei riferimenti ad un’opzione utile ad impostare un timer di spegnimento nel caso in cui si finisse per addormentarsi durante la fruizione dei contenuti, evitando così che vengano riprodotti per un intervallo di tempo indefinito, magari fino al vostro risveglio (non diteci che non vi è capitato almeno una volta nella vita, a me personalmente tante e tante volte, con lo smartphone che mi si è spiacciacato in faccia facendomi svegliare di colpo).

Non ci sono degli elementi grafici che ci facciano pensare l’utilità sia in dirittura d’arrivo (si è fermi, piuttosto, in una fase di sviluppo primordiale, cui dovranno probabilmente susseguire diversi step intermedi prima che l’opzione risulti finalmente disponibile in versione finale), ma ci fa comunque piacere che il teardown di xda developers abbia evidenziato, se non altro, l’esistenza della funzione, che prima o poi verrà espletata (non sappiamo ancora dirvi quanto tempo ci vorrà, speriamo non troppo) per la gioia del pubblico più sornione (ci sta di addormentarsi, può succedere a chiunque ed a qualsiasi orario).

Parlando per voi, vi farebbe comodo una funzione di questo genere, oppure la ritenete superflua (magari non siete soliti guardare Netflix dal vostro smarphone Android, ma dalla TV, o comunque su schermi più grandi che vi consentano al contempo di tenere le mani libere)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.