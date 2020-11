Ci sono anche oggi 18 novembre segnali importanti ed incoraggianti per tutti coloro che attendono ancora la distribuzione dell’aggiornamento MIUI 12 a bordo del proprio Xiaomi. In particolare, dopo le informazioni fornite pochi giorni fa anche su OptiMagazine, è interessante esaminare più da vicino il processo di diffusione del pacchetto software. Del resto, mancano all’appello ancora molti dispositivi, alcuni dei quali sono diventati discretamente popolari in Italia con il trascorrere dei mesi.

Gli ultimi 4 Xiaomi che si aggiungono alla lista di device con aggiornamento MIUI 12

Provando a scendere in dettagli, credo che questo mercoledì sia utile menzionare quanto riportato da Notebook Check, secondo cui il produttore cinese ha deciso di aggiungere altri 4 smartphone Redmi all’elenco di quelli che possiamo considerare finalmente compatibili con MIUI 12. In alcuni casi, stando a quanto ho avuto modo di constatare questa mattina, ci sarebbero segnalazioni inerenti la disponibilità dell’aggiornamento in questione anche qui in Europa.

In attesa che la situazione si sblocchi definitivamente in Italia, posso confermarvi che in queste ore Xiaomi ha rilasciato nuovi aggiornamenti impostati su MIUI 12 per dispositivi come Redmi Note 7, Redmi Note 9S, Mi 8 e Mi 8 Pro. Con Redmi Note 7, dunque, si passa ufficialmente dalla beta di cui si parla dal mese di settembre al fatto che il produttore asiatico stia finalmente distribuendo l’upgrade a bordo di tutti i telefoni globali. Si tratta del firmware V12.0.1.0.QFGMIXM, che dovrebbe arrivare via OTA a bordo dei prodotto europei nel giro di pochi giorni.

Insomma, tra device apparentemente dimenticati ed altri per i quali la disponibilità dell’aggiornamento con MIUI 12 era nell’aria da tempo, abbiamo diversi spunti interessanti da trattare oggi 18 novembre qui in Italia. Di sicuro, i lavori in termini di sviluppo software con Xiaomi vanno avanti senza particolari difficoltà, secondo quanto raccolto in mattinata. Avete testato il pacchetto software?