Nel nuovo singolo estratto da Famoso Sfera Ebbasta duetta con J Balvin. Si tratta di uno dei tanti collaboratori eccellenti del nuovo disco di Gionata Boschetti che il 20 novembre, dopo tanta attesa, vedrà la luce. Baby, questo il titolo del singolo, arriva come seconda anticipazione dopo Bottiglie Privè e uscirà il 20 novembre in simultanea con la nuova prova discografica.

Nelle stories di Instagram Sfera Ebbasta ha caricato un piccolo estratto del podcast ufficiale di Famoso in prossima uscita. Nell’audio racconta la nascita di Baby, un pezzo nato intorno alle 3 di notte che da subito si presentava perfetto per una collaborazione. Per questo il trapper aveva mandato il materiale a J Balvin.

J Balvin è uno degli ospiti eccellenti di Famoso insieme a Guè Pequeno e Marracash (Tik Tok), Offset (Macarena), 7Ari e Steve Aoki (Salam Alaikum), Lil Mosey (Gangang) e Future (Abracadabra). L’anteprima resa pubblica da Sfera Ebbasta ci fa capire che Baby sarà un pezzo dal taglio reggaeton, adatto alle piste da ballo e totalmente diverso da Bottiglie Privè, che invece si presentava come una ballata.

Per Sfera Ebbasta è un 2020 fortunato. Oltre ad essere un disco, Famoso è anche un documentario disponibile su Amazon Prime Video. L’artista ha anche aperto una partnership con il colosso dei fast food KFC e da oggi lo troviamo sulla copertina della popolare rivista Rolling Stone.

Dopo tutto l’hype scatenato da Sfera e dai suoi collaboratori Famoso è uno degli album più attesi del 2020. Il precedente album Rockstar – ampliato in seguito con la Popstar Edition – è stato il disco più venduto del 2018 e i numeri di Famoso promettono già nuovi record. In Baby Sfera Ebbasta duetta con J Balvin e apre le danze a una serie di collaborazioni che arricchiscono la sua nuova avventura discografica, il quarto disco come uno dei gradini più alti nella scalata verso il successo.