Milioni di connazionali in questo periodo si chiedono quando finisce il lockdown in Italia, considerando che alcune regioni attualmente collocate in zona rossa si trovano in condizioni simili a quelle di marzo, quando nel nostro Paese ci sono state le prime chiusure generalizzate coi primi casi Covid. Ad oggi, dare una risposta certa a questa domanda è impossibile, per il semplice motivo che tutte le decisioni saranno strettamente collegate all’andamento della curva epidemiologica. Mai come in questo periodo, particolarmente instabile.

Quando finisce il lockdown in Italia: le prossime tappe in termini di DPCM

Tra una bufala e l’altra, come quella complottista che ci parla di decisioni già prese a tavolino (vedere per credere il caso di Italo, stando a quanto riportato non molto tempo fa sul nostro magazine), qualcosa di minimamente concreto ci sarebbe. Non posso certo dirvi quando finisce il lockdown in Italia, soprattutto in riferimento alla situazione particolarmente instabile in regioni come Lombardia, Campania e Piemonte, ma l’idea del governo è di riaprire alcune attività nel più breve tempo possibile.

Ad esempio, al momento la data più probabile per l’arrivo di un nuovo DPCM è quella del 3 dicembre. Se la curva dei contagi dovesse dare segnali importanti, ovviamente al ribasso, allora già a partire da quella data ci potrebbero essere misure meno restrittive. Nulla di rivoluzionario, ma quanto basta per mettere parzialmente da parte il termine “lockdown”. Anche perché per il Paese è fondamentale iniziare a ripartire in vista del periodo natalizio.

Da capire se ci sarà un livellamento delle misure restrittive tra Campania, Lombardia, Piemonte e le altre regioni. In ogni caso, se vi state chiedendo quando finisce il lockdown in Italia, sicuramente quella sarà una data molto importante per capirci qualcosa di più. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista?