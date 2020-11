Da pochissime ore Google ha lanciato in via ufficiale l’ultimo aggiornamento dell’anno per il suo popolare browser Google Chrome, arrivato così alla versione 87 per questo 2020 ormai al tramonto. Un aggiornamento, questo del 18 novembre, che naturalmente porta con sé diverse novità per migliorare nel complesso l’esperienza utente, e che sono state annunciate dalla viva voce del Chrome Product Manager, Mark Chang, sulle pagine del blog istituzionale del colosso di Mountain View – a questo indirizzo.

Chang ha affermato che l’aggiornamento disponibile per il download in data odierna “porta il più grande guadagno in termini di prestazioni di Chrome degli ultimi anni, grazie ai molti miglioramenti che abbiamo apportato a livello di codice”. E che si concentrano in particolare sulla velocità del browser di Big G. Nello specifico, almeno a sentire i dati diramati in via ufficiale, la nuova release riduce fino a cinque volte l’utilizzo della CPU e porta di conseguenza ad un consumo inferiore della batteria, che comporterà un0estensione dell0autonomia di 1.25 ore. Il tutto, a detta di Google, è stato possibile focalizzandosi sul funzionamento delle schede attive in contemporanea:

Anche se hai molte schede aperte, probabilmente ti concentri solo su una piccola parte di esse, per portare termine il lavoro. A partire da questa versione, Chrome gestisce attivamente le risorse del tuo computer, per rendere più veloci le schede che ti interessano, consentendoti di tenere aperte centinaia di tab, per aprirle quando vuoi.

I tecnici di casa Google hanno poi lavorato per apportare alcuni significativi miglioramenti al sistema di gestione dell’energia, impedendo alle schede in background di riattivare la CPU troppo spesso. Così come sulla gestione delle risorse da parte del browser proprietario, che ora è in grado di capire quali finestre e schede sono attive per ottimizzare le risorse e rendere il caricamento delle pagine fino al 7% più veloce rispetto al passato.