In attesa dell’uscita di Free Guy – primo, grosso impegno cinematografico al fianco di Ryan Reynolds – Jodie Comer pianifica il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, infatti, la vincitrice dell’Emmy 2019 alla miglior interprete in una serie drammatica sarà la protagonista di una nuova produzione Channel 4. Si tratta di una serie in quattro parti ambientata in una casa di cura britannica ai tempi della pandemia di Coronavirus, e che vedrà coinvolti Jack Thorne e Marc Munden, rispettivamente sceneggiatore e regista dell’acclamata miniserie National Treasure.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama della serie, inizialmente identificata come Home ma di cui ora si starebbe ripensando il titolo. Quel che è certo è che la narrazione sarà influenzata dalle esperienze vissute dallo sceneggiatore nei primi mesi del lockdown, e più in generale dalle pessime condizioni delle residenze di assistenza sanitaria nel Regno Unito. I mezzi di comunicazione del paese hanno infatti dato notizia di più di 19.000 morti dallo scoppio della pandemia, a causa delle quali sono entrate in vigore misure talmente restrittive da impedire ai residenti di avere qualsiasi contatto con i propri cari all’esterno.

Ad affiancare Jodie Comer in questo nuovo progetto sarà Stephen Graham, veterano della tv in produzioni come Boardwalk Empire e Line of Duty, e apprezzato in particolare per la sua interpretazione di Tony Pro Provenzano in The Irishman. I due, già insieme nella serie BBC One Good Cop, saranno coinvolti in questa nuova serie anche come produttori esecutivi.

La notizia del nuovo impegno televisivo di Jodie Comer ha messo in allarme alcuni fan di Killing Eve, convinti che questo possa essere un primo segno dell’imminente conclusione della serie adattata per la tv da Phoebe Waller-Bridge. Per quanto l’ipotesi non sia del tutto da escludere, è ben più probabile che Jodie Comer stia semplicemente approfittando del tempo libero creatosi dopo il rinvio ufficiale delle riprese di Killing Eve 4. In una recente intervista promozionale per il film Ammonite, Fiona Shaw ha infatti confermato che la produzione della quarta stagione avrà luogo durante l’estate del 2021, il che comporterà lo slittamento dell’uscita dei nuovi episodi al 2022.

Poche settimane prima anche Sandra Oh – presto impegnata in alcuni nuovi progetti, tra cui una serie di Benioff e Weiss e un film con Awkwafina – aveva smorzato qualsiasi entusiasmo ammettendo che Killing Eve 4 avrebbe avuto vita difficile. Tentare di girare i nuovi episodi rispettando rigide norme di distanziamento, aveva spiegato, avrebbe influenzato troppo radicalmente le dinamiche della serie, e in particolare le sue tante scene d’azione.

Non torneremo sul set in un prossimo futuro, aveva ammesso. Avremmo dovuto girare in questi mesi, da luglio a dicembre. Speriamo di poter iniziare l’anno prossimo in questo stesso periodo. Per il momento non abbiamo alcuna certezza. Non vogliamo rinunciare all’integrità della serie, perché non sarebbe… non sarebbe più la nostra serie. C’è qualcosa di molto amplificato [in Killing Eve], che ha un suo mondo e delle sue regole. Quindi vogliamo almeno mantenerne il tono e il gusto, spiegava.