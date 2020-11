Cosa ne sarà degli smartphone Honor nuovi ma soprattutto di quelli vecchi già in possesso di milioni di utenti in tutto il mondo? La notizia della vendita del sotto-brand di Huawei al consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd è giunta nella giornata di ieri, dopo un gran numero di anticipazioni al riguardo. Ora il futuro che attende il marchio non è così ben definito, almeno per il momento, tra tanta attesa per il gradito ritorno dei servizi Google a bordo dei telefoni e qualche incertezza sui modelli già venduto o in vendita nei negozi e online.

In quanto del marchio Huawei, i nuovi smartphone Honor non hanno più beneficiato del Play Store e ancora dei servizi Google dal maggio 2019 a causa del ban USA che ha impedito a Google di collaborare direttamente proprio con il colosso cinese. Di qui la domanda più che ovvia: ora che proprio Honor non sarà più proprietà di Huawei appunto, le cose cambieranno immediatamente? Non si nutrono particolari dubbi sul fatto che, con la nuova gestione a monte, i nuovi dispositivi beneficeranno dei Google Play Services, come accade ora per altri brand cinesi pure di rilievo come Xiaomi ad esempio. Già i prossimi modelli in uscita tra fine 2020 e inizio 2021 dovrebbero dunque integrare la gradita sorpresa.

La buona notizia relativa ai nuovi smartphone Honor si accompagna però a qualche incertezza per i dispositivi già in commercio. Praticamente è impossibile (fatto salvo qualche clamoroso colpo di scena) che i device lanciati dal 2019 possano essere omaggiati in un secondo momento dai servizi Google. Per loro dovrebbe continuare senza problemi, almeno lo si spera, il supporto costante garantito fino a questo momento dai nuovi Huaweii Mobile Services dalla società ex proprietaria. Sulla questione si attendono magari dovute rassicurazioni che molto probabilmente non tarderanno ad arrivare.