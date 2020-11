Ci sono novità per quanto riguarda il prossimo Redmi Note 9T, di cui sono state rese note alcune specifiche tecniche grazie all’ente certificatore TENAA. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, il codice prodotto che lo contraddistingue risponde alla sigla ‘M2007J22G‘, con display IPS LCD da 6.53 pollici e risoluzione di 2400 x 1080 pixel, forato per il collocamento della fotocamera frontale.

Il processore che dovrebbe spingere il Redmi Note 9T sarà un octa-core da 2.4GHz, con 4, 6 e 8GB di RAM a scelta, oltre che 64, 128 e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria avrà una capacità di 4900mAh, e sarà probabilmente presente il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore del Redmi Note 9T si comporrà di un obiettivo principale da 48MP e di un ultra-grandangolare da 13MP. Il sistema operativo di riferimento corrisponderà ad Android 10. Presenti a bordo il supporto al 5G (SA e NSA), l’NFC e la ricarica rapida a 27W.

Menzioniamo anche la serie dei Redmi K40, su cui altri spunti di riflessioni arrivano dal leaker Digital Chat Station: tutti gli smartphone della gamma dovrebbero arrivare, a detta dell’informatore, con uno schermo ad alto refresh rate e con supporto alla ricarica rapida (le stesse indiscrezioni erano trapelate qualche giorno fa in questo articolo, in riferimento alla possibilità che il Redmi K40 includerà un display OLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre che ad essere spinto, nell’ambito della versione Pro, dal processore Snapragon 875, l’ultimo nato in casa Qualcomm). Ormai non è più in dubbio che il brand cinese è pronto ad affilare i coltelli, sia per quanto riguarda il Redmi Note 9T che la prossima gamma dei Redmi K40. Da questo momento la strada dovrebbe essere tutta in discesa: speriamo di potervi dare buone notizie quanto prima.