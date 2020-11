Mille Pare (Bad Times) di Ghali sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 20 novembre. Il brano è il nuovo estratto dall’album DNA Deluxe, la nuova versione di DNA atteso per il 27 novembre su Amazon in una speciale edizione limitata.

Nella nuova versione di DNA, album pubblicato a febbraio e certificato disco di platino, ci sono 19 tracce. 15 sono quelle già contenute nella versione originale e 4 nuovi brani di cui gli inediti a breve disponibili. I 4 brani che si aggiungono alla tracklist sono: Cacao feat Pyrex (certificato disco d’oro), MILF feat. Taxi B e i due inediti, 1993 e Mille Pare (Bad Times).

Mille Pare (Bad Times) di Ghali è il prossimo brano a conquistare la rotazione radiofonica: lo si potrà ascoltare in radio da questo venerdì e nello stesso giorno sarà disponibile in digital download e in streaming su tutte le piattaforme. Si aggiunge ai singoli già estratti da DNA, come Boogieman feat Salmo (doppio disco di platino) e Goodtimes (triplo disco di platino), oltre alla recente Barcellona.

Mille Pare (Bad Times) di Ghali

Cosa dobbiamo aspettarci dal singolo Mille Pare (Bad Times) di Ghali? Potrà essere considerata la nuova hit del cantante? Il percorso del nuovo pezzo è ancora tutto da scoprire ma i presupposti sembrano esserci tutti. Alla produzione ci sono producer eccezionali come Merk & Kremont, che già in passato hanno lavorato al fianco dell’artista e nel testo Mille Pare (Bad Times) di Ghali una serie di paranoie all’ordine del giorno.

La concretezza e l’immediatezza del linguaggio di Ghali si traduce nuovamente nel testo di un singolo. In Mille Pare (Bad Times) troviamo i momenti difficili che nella vita tutti ci troviamo, prima o poi, ad affrontare nostro malgrado. I “bad times” sono quelli da cui cerchiamo di fuggire, senza riuscirci, quando tutto sembra andare nel verso sbagliato.

Ghali inserisce anche la soluzione, una sorta di risposta: “Fidati è solo un periodo”.