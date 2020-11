Com’è finito Matrimonio a Prima Vista 2020 e quale è stata la scelta delle coppie Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea nel finale dell’edizione in onda ieri sera su Real Time? I fan non fanno altro che chiedersi cosa hanno deciso i ragazzi di questa edizione quando si sono trovati davanti agli esperti per la decisione finale ovvero quella in cui si decide di andare avanti con il proprio matrimonio oppure di divorziare.

Per pensare bene al da farsi i ragazzi si sono dedicati alcune ore da soli, ore passate insieme prima della scelta finale e mentre Giorgia e Luca hanno scelto il litorale romano per la loro passeggiata, Andrea e Nicole scelgono di passare il pomeriggio al parco divertimenti mentre Sitara coglie l’occasione per andare a Firenze e fare una sorpresa a Gianluca che aveva scelto di rimanere da solo ma alla fine tornano a litigare.

A questo punto il dado è tratto e i giochi si fanno seri. I primi ad incontrare gli esperti di Matrimonio a Prima Vista 2020 sono Luca e Giorgia che, dopo essersi separati la notte prima della scelta, l’indomani si dicono soddisfatti e felici della loro esperienza e pronti a proseguire insieme il loro percorso di vita. Poi è il turno dei litigiosi Gianluca e Sitara. Il primo ammette di aver rivelato troppo in luna di miele causando una frattura insanabile con la moglie che non ha mandato giù il suo passato e il fatto che stava per sposarsi prima di essere lasciato. Proprio per tutto quello che è successo, lui ammette di voler chiudere il loro matrimonio e Sitara non fa altro che confermare.

L’ultima coppia a presentarsi davanti agli esperti, è quella formata da Andrea e Nicole, quelli che più hanno tenuto in bilico fino alla fine il pubblico. I due sembrano divertirsi molto insieme e lei sa stuzzicarlo molto bene ma rimanere il fatto che, appena può, lo sposo ricorda alla sua dolce metà che il suo fisico non corrisponde ai suoi canoni di bellezza. Nonostante ciò Nicole esprime il volere di continuare la sua relazione con Andrea che, dopo un lungo giro di parola e un tentativo di fuga (almeno mentale) conferma il suo sì.