Una buona e una cattiva notizia. Quella non proprio positiva riguarda i tempi dello sbarco delle nuove emoji WhatsApp per tutti gli utenti Android, niente affatto brevi. Quella positiva, al contrario, riguarda il continuo supporto all’app di messagistica che dovrebbe integrare presto anche una funzione per silenziare i video. Meglio chiarire entrambi gli aspetti, per metter al corrente gli utenti delle novità attese tra la fine di questo 2020 e l’inizio del 2021.

L’argomento che di certo è più a cuore per tanti utilizzatori dell’app di messaggistica più popolare al mondo è quello delle nuove faccine da utilizzare in chat. Solo un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, era stata riportata la notizia della disponibilità di un centinaio di nuove emoji WhatsApp nell’ultima versione beta dello strumento disponibile sul Play Store. Peccato che, nelle scorse ore, il canale ufficiale Emojipedia abbia decisamente inibito le attese di tanti utenti sparsi nel mondo. In mancanza di una versione sperimentale del servizio a bordo del proprio telefono, il rilascio finale e definitivo delle tante amate faccine avverrà solo nei prossimi mesi. Più che probabile dunque è che se ne riparli ad inizio 2021 e non in quest’ultima fase dell’anno.

New emojis in WhatsApp beta, coming to a public release in the coming months 💬 https://t.co/G5Yl7dcBiT pic.twitter.com/b12rBrDbeN — Emojipedia (@Emojipedia) November 17, 2020

Per una notizia non certo positiva sulle nuove emoji WhatsApp, un’altra decisamente più incoraggiante. Lo sviluppo del servizio è costante con la progettazione ed implementazione di nuove funzioni. L’ultima della serie, integrata nella beta Android 2.20.207.2, riguarda i video condivisi nelle chat singole e di gruppo. Gli esperti, ancora in fase sperimentale per il momento, hanno dato la possibilità di silenziare i filmati prima del loro invio. L’ultima opzione potrebbe tornare utile quando si preferisce inoltrare ad un contatto un filmato per le sue sole immagini in successione e magari non per il suo apporto audio che include elementi non “condivisibili”. Altri dettagli e chiarimenti sulla specifica opzione dovrebbero giungere nelle prossime settimane