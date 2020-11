Per scoprire insieme le canzoni più famose di Povia dobbiamo fare alcuni passi indietro negli anni. Era il 2005 quando il cantautore milanese avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo con il brano I Bambini Fanno Ooh, ma la canzone fu esclusa per essere stata già eseguita in pubblico. Tuttavia Povia fu invitato come ospite e ottenne un grande successo.

I Bambini Fanno Ooh (2005)

I Bambini Fanno Ooh non può mancare tra le canzoni più famose di Povia. Un brano nel tipico stile del cantautore milanese, tra la filastrocca e la denuncia sociale. Dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo I Bambini Fanno Ooh fu scelta come colonna sonora della campagna Avamposto 55 promossa dal Festival per aiutare i bambini del Darfur. Ancora oggi la canzone è tra le più citate di tutta la musica italiana. Il singolo fa parte dell’album di debutto Evviva I Pazzi.. Che Hanno Capito Cos’è L’Amore.

Vorrei Avere Il Becco (2006)

Con Vorrei Avere Il Becco Povia ha vinto il Festival di Sanremo 2006. Con il suo solito stile il cantautore ha raccontato l’importanza dei rapporti umani e della sincerità, ma anche la fedeltà coniugale e l’importanza della monogamia. Vorrei Avere Il Becco fa parte dell’album I Bambini Fanno Ooh La Storia Continua.

Luca Era Gay (2009)

Luca Era Gay è uno dei brani più controversi di Giuseppe Povia. Presentata a Sanremo nel 2009 si è classificata seconda. Le polemiche sono arrivate principalmente dalla comunità omosessuale che ha accusato il cantautore di omofobia a più riprese.

La Verità (2010)

Immancabile tra le canzoni più famose di Povia, La Verità ha attirato le polemiche della comunità ecclesiastica. Il brano è un chiaro riferimento al caso di Eluana Englaro e all’eutanasia sotto forma di lettera ai genitori, e per questo il cantautore è stato accusato di inneggiare alla morte assistita.