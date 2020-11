Disponibile da oggi L’Alligatore in anteprima su RaiPlay. La nuova fiction è tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e segue le vicende di un ex cantante di blues che si improvvisa detective. Quattro prime serate, per la regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, in onda in prima visione e in prima serata su Rai2 dal 25 novembre. L’intera fiction sarà disponibile in anteprima su RaiPlay da mercoledì 18 novembre.

L’Alligatore è il soprannome dato a Marco Buratti, ex cantante, che viene ingiustamente condannato a sette anni di carcere. Per lui la vita cambia: Greta, la sua fidanzata rockstar, lo abbandona al suo destino per cercare fortuna all’estero. Nel tempo che trascorre dietro le sbarre, l’Alligatore smette di cantare, ma stringe amicizie e alleanze che gli permettono di intrufolarsi nel mondo della malavita locale. Il soprannome gli calza a pennello: grazie a queste sue abilità, l’Alligatore riesce a muoversi agilmente nel fango e nelle fosche paludi della Laguna Veneta dove regna la criminalità.

Particolarmente richiesto tra gli avvocati, una volta uscito di prigione, Marco accetta casi difficili e disperati, tenendosi sempre a dovuta distanza dai poliziotti. I suoi metodi di indagini, infatti, non sono del tutto legali: non possiede la licenza, ma non ama le armi né la violenza. Piuttosto, nelle sue indagini si fa aiutare da bizzarri personaggi. Tra loro Beniamino Rossini, un malavitoso milanese della vecchia scuola, con il quale ha stretto un forte legame malgrado le differenze culturali e di temperamento. Insieme a loro c’è Max La Memoria, un attivista ossessionato dalle sorti del pianeta.

Insieme formano una strana banda di investigatori che rivela le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti

collusi dalla facciata pulita. In questa nuova fiction, l’Alligatore è un personaggio che sguazza nella palude degli affari

sporchi del nord est cercando sempre di fare la cosa giusta. Tra un blues, un bicchiere e l’amore di una donna.

La serie, coproduzione Rai Fiction – Fandango, prodotta da Domenico Procacci per Fandango, è tratta dai romanzi bestseller tradotti in Europa e negli USA. A vestire i panni di Marco Buratti detto Alligatore, c’è Matteo Martari (I Medici, Non Uccidere), chiamato a dare corpo e voce a questo particolarissimo personaggio letterario, che per gli appassionati del genere potrebbe diventare il nuovo Rocco Schiavone.

🎥 Un detective poco convenzionale, ex cantante di Blues, e con l'ossessione della giustizia, è #LAlligatore 👉 una serie tratta dai romanzi di @MassimoCarlotto prossimamente su #Rai2 e #RaiPlay @MatteoMartari pic.twitter.com/8cFG7Itn0C — Rai2 (@RaiDue) November 9, 2020

Protagonisti con lui, Thomas Trabacchi nei panni di Beniamino Rossini, Valeria Solarino è Greta, Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

L’Alligatore in anteprima permetterà al pubblico di farsi un’idea sul prodotto, una novità nel panorama televisivo italiano per il suo stile hard-boiled in versione mediterranea.