Arrivano nuovi segnali importanti per il Samsung Galaxy S20, a testimonianza del fatto che la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 3.0 in versione definitiva sia ormai ad un passo. Pochi giorni fa, anche sulle nostre pagine, abbiamo preso in esame la nuova beta per il top di gamma 2020, ma oggi 18 novembre tocca fare un ulteriore step in vista del firmware nella sua variante stabile anche qui in Italia. Il tutto, a testimonianza del fatto che l’upgrade potrebbe essere sulla buona strada per una distribuzione entro la fine dell’anno.

Samsung Galaxy S20 più vicino a One UI 3.0 con la beta del 18 novembre

Come stanno effettivamente le cose? Inutile dire che le ultime notizie sullo sviluppo di One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20 ci arrivino direttamente da SamMobile. A dirla tutta, la lettura con la beta odierna non è semplice. A differenza dei precedenti aggiornamenti beta, che avevano un log delle modifiche completo e disponibile all’interno dell’app Samsung Members, utile per comprendere esattamente quali correzioni erano incluse, l’ultimo aggiornamento in beta emerso stamane ha un log delle modifiche generico che non entra nei dettagli.

Dunque, è probabile che non siano state introdotte novità rilevanti, così come i problemi gestiti dalla beta in questione sono in teoria secondari. Dettagli, questi, che potrebbero gettare le basi per un vedere il lancio pubblico di One UI 3.0 e Android 11 a bordo della linea Samsung Galaxy S20 a breve termine. Magari entro la fine di questo 2020, come si ipotizza da alcune settimane a questa parte.

Discorso diverso, quello di Samsung, per altri modelli. A differenza di quanto avvenuto e di quanto avverrà con il Samsung Galaxy S20, infatti, il produttore coreano ha ritardato il programma beta One UI 3.0 per Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip a causa di problemi segnalati nella versione beta iniziale per Galaxy Note 10 e Note 10+