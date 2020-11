Si sta tanto parlando in queste ore del bonus Natale erogato dall’INPS, dal valore di 3 mila e riservato alle famiglie con figli al di sotto dei 3 anni. Bisogna fare chiarezza, specificando che effettivamente un’agevolazione di questo genere esiste, ma che purtroppo non si tratta di un nuovo contributo. Il bonus Natale erogato dall’INPS altro non è che il bonus nido, che ha visto aumentato il proprio importo fino ad un massimo di 3 mila euro per effetto dell’art. 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n.160.

non è prettamente una bufala la comunicazione che parla dell'esistenza del bonus Natale erogato dall'INPS: più che altro l'errore di fondo nasce da un'incomprensione, avendolo qualcuno spacciato, magari per l'insorgenza di un equivoco, per un'agevolazione tutta nuova, senza riuscire a capire che si stesse parlando del bonus nido. L'aiuto in questione può essere richiesto fino al 20 dicembre 2020, ma ci sono dei requisiti da rispettare, come molti di voi sapranno già. Per prima cosa, va detto che il bonus nido è riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 25 mila euro, e con figli di età al di sotto dei 3 anni, a patto che siano però regolarmente iscritti al nido. L'importo di 3 mila euro verrà erogato su base mensile, per un totale di 3 mila euro all'anno (272,72 euro al mese per 11 mensilità). Considerate pure che l'importo scenderà a 227,27 euro al mese per le famiglie con reddito fino a 40 mila euro.

Il bonus nido, scambiato da qualcuno per il bonus Natale erogato dall'INPS (tanto da mandare in tilt il sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sale fino a 422 euro al mese se i bambini soffrono di patologie che non gli consentono di uscire di casa e di frequentare l'asilo.