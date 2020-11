La corsa di Fortnite e della sua Battaglia Reale pare inarrestabile. Nato come un banale shooter online dagli spiccati elementi costruttivi, il titolo di Epic Games ha saputo reinventarsi in più di tre anni di onorato servizio, rendendo il genere dei Battle Royale uno dei più giocati e popolari dell’intero panorama videoludico. E se è vero che l’esperienza sparacchina messa a punto dal team di sviluppo americano andrà a compiere a breve il grande salto sulle console next-gen di Sony e Microsoft – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S -, è naturale che vengano rilasciati consistenti aggiornamenti per preparare Fortnite al passaggio gratuito tramite update generazionale.

Lo stesso sta avvenendo nella giornata di oggi, 18 novembre 2020. Come potete verificare anche voi sulle pagine del portale Downdetector – collegandovi subito a questo indirizzo -, sono infatti moltissimi gli appassionati che stanno segnalando malfunzionamenti ai server del videogame in data odierna. In realtà, i server sono down ed è impossibile accedere ai match in mutiplayer online per una precisa scelta dei ragazzi di Epic Games. Scelta che fa rima con update, ovvero il 14.60, la cui uscita è fissata per l’appunto proprio per oggi.

We're beginning to disable services in preparation for v14.60. If you're currently in a session, you can continue to play until downtime starts at approx. 4 AM ET (09:00 UTC). pic.twitter.com/SyrgVYuwZf — Fortnite Status (@FortniteStatus) November 18, 2020

Per il momento non sappiamo quali contenuti abbiano riservato gli sviluppatori a tutti i giocatori di Fortnite con l’aggiornamento 14.60, ma è solo questione di tempo prima che i server ritornino attivi online e che venga rilasciato il changelog ufficiale dalla compagnia. A confermare la disattivazione dei server per avviare le operazioni di manutenzione sono gli account social ufficiali legati al gioco, come potete vedere nel tweet presente poco più in alto in questo stesso articolo. Nel frattempo, nel negozio in game è in arrivo anche la skin di un nuovo supereroe di casa Marvel: si tratta di Venom, per cui è disponibile anche la prima immagine scovata dai dataminer, e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. Anche voi non vedete l’ora di scoprire quali novità travolgeranno la Battaglia Reale per eccellenza?