Sembrano incessanti i rumors che si susseguono nelle ore sul conto del prossimo Xiaomi Mi 11 Pro, di cui si torna a parlare in merito al comparto fotografico. A rivelarci nuovi dettagli è stato il solito Digital Chat Station: come riportato da ‘myfixguide.com‘, il device, sulla base delle informazioni raccolte da una release beta della MIUI 12 ad esso destinata, è associato alla tecnologia MEMC e AI HDR, per il miglioramento automatico della resa dei filmati e delle immagini attraverso l’innesto dell’intelligenza artificiale. Il leaker rivela anche la composizione delle lenti che comporranno il modulo in questione: lo Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe inglobare un sensore principale da 50MP ed uno telescopico da 12MP.

Non dovrebbe mancare nemmeno la tecnologia pixel binning 4-in-1, anche se le informazioni in nostro possesso non si sbilanciano dando la questione per certa. Una vera gioia per i futuri possessori dello Xiaomi Mi 11 Pro, che ricordiamo essere sul punto di fare un salto di qualità importante anche sotto il profilo dello schermo: risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz, oltre poi a montare quasi certamente il processore Snapdragon 875 di Qualcomm (si dice sarà esclusiva momentanea del device), che sarà ufficializzato per i primi di dicembre.

Per farvela breve, sembra proprio che il produttore cinese abbia in mente grandi cose per i suoi prossimi top di gamma, di cui lo Xiaomi Mi 11 Pro rappresenta il tassello più alto (non togliendo merito allo Xiaomi Mi 11, che pure potrebbe rappresentare per molti un’alternativa importante, soprattutto in virtù del prezzo più basso). Al momento non abbiamo altro da aggiungere sul conto dello Xiaomi Mi 11 Pro, ma qualcosa ci dice che nuove indiscrezioni non si faranno attendere. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.