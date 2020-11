Questo mercoledì 18 novembre si sta caratterizzando per un numero non trascurabile di problemi Cisco Webex, oramai dalla tarda mattinata di oggi. Le difficoltà risiedono soprattutto nel mancato funzionamento dei link che portano alle riunioni virtuali di ufficio oppure a videolezioni tra professori e studenti. Un’anomalia non da poco dunque ma che, per fortuna, non sembra interessare proprio tutti gli utenti che usufruiscono della piattaforma.

La piattaforma Webex sviluppata appunto da Cisco, per chi non lo sapesse, è diventata incredibilmente utile negli ultimi tempi per favorire incontri a distanza di diverso tipo. Prima di tutto, il servizio è molto utilizzato in ambito educativo per la DAD ma sono anche molte le aziende oppure le piccole imprese che ricorrono allo strumento per eventuali meeting in questo periodo di pandemia da Covid-19.

Proprio in queste ore, i problemi Cisco Webex non sono per nulla da sottovalutare, Il servizio Downdetector mette in evidenza la curva di segnalazioni di utenti che stanno incontrando difficoltà nelle loro riunioni. Come già detto, non si tratterebbe di malfunzionamenti video, audio o di altra natura durante le sessioni di lavoro. Piuttosto l’errore risiederebbe a monte, con non tutti i link di collegamento ai meeting funzionanti. Chi tra i nostri lettori sta riscontrando proprio questo tipo di bug o altri che interessano il medesimo servizio proprio oggi?

Aggiornamento 15:00 – I malfunzionamenti stanno progressivamente rientrando e la situazione dunque è prossima alla normalità, I link alle sessioni online sembrano funzionare correttamente negli ultimi minuti e pure i meeting in se non fanno registrare particolari anomalie.