Beppe Fiorello chiude la porta a Gli Orologi del Diavolo 2. Con un tweet, l’attore è tornato a dire la sua sulla serie che lo ha visto protagonista in queste due settimane, la stessa per la quale si è battuto insinuando anche il dubbio che i suoi ascolti (ragazzi stiamo parlando sempre di uno stratosferico 20% che in questi ultimi anni risulta un miraggio per la serialità italiana) siano stati inferiori alle previsioni perché il suo personaggio (e quindi la sua scelta) è stato diverso dal solito e lontano dai cliché. Possiamo dargli torto?

Le affermazioni di Beppe Fiorello sono chiare e abbastanza veritiere se non fosse che anche Gli Orologi del Diavolo ieri sera è andata in scena con un finale troppo aperto e un po’ trascinato che, alla fine, ha un po’ deluso il pubblico. In molti pensavano che questa fosse stata una scelta della produzione per gettare le basi di un sequel ma le parole dell’attore siciliano lasciano pensare che non sarà così, anzi.

Beppe Fiorello ha scritto su Twitter: “#gliorologideldiavolo rimarrà per sempre nel mio cuore, un’avventura immensa, sofferta, dura, intensa e umanamente delicata. Grazie alla troupe, al regista, al cast, a Giannino, la Rai e al pubblico”. Questo chiude i conti, e anche un po’ la bocca a chi sognava una seconda stagione, e che oggi si ritrova costretto ad accontentarsi del deludente finale di ieri sera e anche del fatto che non si può commentare il post dell’attore.

Ecco il suo tweet:

#gliorologideldiavolo rimarrà per sempre nel mio cuore, un’avventura immensa, sofferta, dura, intensa e umanamente delicata.

Grazie alla troupe, al regista, al cast, a Giannino, la Rai e al pubblico.

Da oggi la troverete su @RaiPlay



Alla prossima storia#giuseppefiorello pic.twitter.com/IQNVJGQfnD — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 18, 2020

Dopo la diatriba con Luca Argentero, Beppe Fiorello ha pensato bene di tagliare via i commenti dei fan e del popolo di Twitter (e cancellare il famoso post accusa a Doc Nelle tue Mani) per evitare altre polemiche e frecciatine. Sicuramente i fan se ne faranno una ragione come se la faranno coloro che hanno seguito questa serie e non ne vedranno mai il seguito (salvo cambiamenti). La domanda però resta: la famosa follia che Beppe Fiorello avrebbe fatto accettando questo personaggio ripagherà?