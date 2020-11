Ripubblicato in versione picture disc l’album “Steve McQueen” dei Prefab Sprout, un gruppo britannico che a metà degli anni ’80 ottenne un discreto successo, ma che soprattutto divenne un gruppo “cult” della new wave britannica.

Su Wikipedia si spiega così il nome del gruppo:

Si può tradurre in italiano come “germoglio prefabbricato”. Stando a quanto riportato su British Hit Singles & Albums, esso deriva da un verso di una canzone di Frank e Nancy Sinatra, intitolata Jackson, che diceva «We got married in a fever, hotter than a pepper sprout», le cui parole finali vennero tramutate in “prefab sprout”.

l loro secondo album “Steve McQueen” del 1985 incuriosì sia per il titolo che per la foto di copertina, che ritraeva il gruppo su una moto d’epoca Triumph, storica marca inglese assieme a BSA e Norton.

Nell’album, ristampato appunto in picture disc che valorizza così la splendida copertina, è inserito il download code. Questo sistema, utilizzato in quasi tutti i vinili stranieri, consiste in un coupon con un codice che permette di scaricare gratis l’album in mp3 o waw. Non capisco perché questa opportunità non venga offerta anche ai vinili italiani.

Da questo album ho scelto di ascoltare “Appetite”, uno dei brani più di successo dei Prefab Sprout. Ecco la traduzione del testo:

Per favore fare attenzione non è mai prudente

Finché non senti la pistola

Lei pagherà sempre i conti

Per il grande divertimento

Lui parla così bene, cosa puoi fare,

È abbastanza chiaro che lo intende anche lui

Non voglio convincerti con le mie battute

Voglio solo farlo nel modo giusto

Ma sono un semplice schiavo dell’appetito,

Sono un povero schiavo dell’appetito

La fame ulula, la fame è rossa,

La fame rimane finché non viene nutrita

Poi in qualche modo svanisce,

Allora in qualche modo si toglie dalla tua vista

Dipende dal suo appetitoA

Così se tu prendi – poi restituisci tutto

Se rubi – sii Robin Hood

Se i tuoi occhi vogliono tutto ciò che vedi

Allora penso che ti nominerò dopo di te

Penso che ti chiamerò appetito

Ecco lei è qui con due piccoli problemi

e la parte migliore della colpa

Desidera di poterlo chiamare mal di testa

Ma non è un nome da ragazzo

Se cresci per essere, come lui, come me

Stai combattendo per i diritti esclusivi,

Per una luna di miele ogni notte insonne

In ogni caso ti chiamerò appetito

Si penso che ti chiamerò appetito

