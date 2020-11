Arriva anche oggi 18 novembre una buona occasione per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 da 64 GB prima del Black Friday 2020. Dopo un momentaneo rialzo dei prezzi, infatti, questa mattina Amazon ci ha ripresentato la promozione che abbiamo trattato su OptiMagazine poco meno di una settimana fa. Dunque, l’effetto relativo all’arrivo sul mercato del nuovo iPhone 12 inizia ad avere un’incidenza più stabile sulle occasioni che si susseguono per il suo predecessore. Questo, almeno, quello che si percepisce questo mercoledì.

Prezzo aggiornato per iPhone 11 prima del Black Friday 2020 Amazon

Allo stato attuale, tutti gli utenti che sono interessati all’acquisto di un iPhone 11, possono procedere nuovamente con un esborso pari a 629 euro. Tramite il box che trovate qui di seguito, potrete successivamente selezionare la variante cromatica del melafonino che più si avvicina ai vostri gusti. L’offerta citata oggi, infatti, si riferisce alle diverse versioni che hanno visto la luce sul mercato italiano ed europeo, motivo per il quale avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Premesso questo, aggiungo che da un lato avrete la garanzia di cui si può parlare ogni volta che un prodotto viene venduto e spedito da Amazon. Inoltre, l’offerta per l’iPhone 11 che introduce ufficiosamente il tanto atteso Black Friday 2020 non prevede nemmeno i costi di spedizione extra. L’unico aspetto da tenere in considerazione, si riferisce ai tempi di consegna. I magazzini, evidentemente, non sono così forniti in questa fase, ragion per cui dovrete attendere circa una settimana prima di avere tra le mani il device.

Dunque, occhio all’evoluzione del prezzo per iPhone 11, considerando il fatto che stiamo vivendo un periodo dell’anno ricco di occasioni e di oscillazioni dei valori. Che ne pensate dell’offerta Amazon ad una settimana abbondante di distanza dal Black Friday 2020? Fateci sapere nell’area destinata ai commenti.