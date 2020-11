7 Giorni di Roshelle è disponibile in radio e in digital download. Roshelle emerge da X Factor, dove arriva al quarto posto nella finale del 2016. Il suo percorso musicale non si è mai fermato così come il suo lavoro di ricerca continua nel mondo delle sette note. Il nuovo brano arriva ora e svela un altro lato del suo talento.

7 Giorni di Roshelle è un brano di forte ispirazione r’n’b, in lingua italiana. La cantante dà una grande prova e dimostra come il genere possa essere protagonista anche in lingua italiana, non solo appannaggio della musica internazionale su testi in inglese.

Rossella Discolo, questo il nome reale di Roshelle, sta facendo oggi chiacchierare per l’intervista de Le Iene nel corso della quale ha parlato del suo seno. “Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60, meglio usarle adesso“, sono le parole della cantante che evidentemente non vuole essere ricordata solo per le sue doti vocali.

“Sono quattro anni che faccio musica, prima ho fatto ripetizioni d’inglese e la barista”, ha dichiarato, prima di ammettere di avere un bel fisico che non indugia a sfruttare. “Oltre ad avere una bella voce, penso di avere un bel corpo, mi piace usare entrambi nella maniera perfetta“, sono le parole di Roshelle che più volte sui social si è mostrata in abiti succinti.

7 Giorni di Roshelle (testo)

Lu lu lu lunedì mi scrivi e non ti vedo mai

ma martedì rispondo amore quando vuoi

mercoledì siamo a letto stati ok

giovedì ritorno per i fatti miei

venerdì beviamo fuori un drink e poi

sa sabato mi chiedi domani che fai

domenica sera facciamo le 6

sto bene con te ma non mi manchi mai

Ehi, tutti i giorni piango

non davvero lo dipingo

non ha senso stare male

meglio usare quello che potrebbe uccidermi

bicchiere mezzo pieno

mamma ho sempre tenuto duro

con papà vedo il futuro

anche se spesso non lo trovo dove io vorrei

Scusa sai mi sto perdendo

7 giorni nel mio inferno

giurami negli occhi che tu sceglierai sempre me

anche se non ti racconto bene ciò che ho in mente

Lu lu lu-lunedì mi scrivi non ti vedo mai

ma martedì rispondo amore quando vuoi

mercoledì siamo a letto stati ok

giovedì ritorno per i fatti miei

venerdì beviamo fuori un drink e poi

sa sabato mi chiedi domani che fai

domenica sera facciamo le 6

sto bene con te ma non mi manchi mai

Hai paura di soffrire

mi sento soffocare

quest’ansia che mi mangia

quando non mi dovresti più richiamare

mi piace quando fai l’uomo

sei bravo a rovinare tutto

piuttosto che stare male un po’

impara a farne a meno

vorresti capirmi ok

ma non ti interessi mai

a volte mi prendi

ma dopo mi lasci spiegami come fai

dici ci vediamo ma

lavori fino a domani

stai bene con me

io sto bene con te

perché non ci sei mai